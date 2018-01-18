新聞透視－準監委欠風骨 藍營自食其果

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中國時報

民進黨在立院多數優勢下，超效率地護送11位監委候選人全數過關。這些準柏台大人中，不乏主張廢監察院，甚至以「廢物」稱之，如今為了每個月19萬元的民脂民膏，「暫時」可以不用廢，甚至拿「廢物利用」來說嘴都不臉紅；不斷秀下限的結果，只是凸顯最欠缺的「風骨」。

國民黨立院黨團，對蔡總統提出的這份名單自然沒好評價，「不要臉」、「憲政史上最大諷刺」。但會有這次的補提名，只能怪國民黨在2014年自己種下的因，在藍委集體上演「大跑票」之下，讓當時的總統兼國民黨主席馬英九提名的監委被刷下11人，連正副院長也是低空掠過。

《憲法》增修條文規定，監委為29人，馬英九當時提名足額候選人，但在立院行使同意權時，朝野炮轟是史上最爛名單，聯手刷掉11人。對於「沒有最爛，只有更爛」，此時的國民黨立委應該點滴在心頭。

同年9月，馬英九補提名11人，但當時發生「9月政爭」，國民黨分崩離析，朝野多傾向任期剩下一年多的馬英九，應將餘額留給下任總統，於是第5屆監察院從2014年迄今，都僅有18名監委。

今年3月，蔡英文決定把監委補滿，補提名11人，相較之下，馬英九過去的名單多以學界為主，專長橫跨各領域，蔡版則多為政治人物，年齡偏高，不僅招致酬庸的批評，強烈的政治性格與意識型態，都與民眾期待的柏台要件相去甚遠。

因為內鬥，以及毫無內聚力的黨團，國民黨兩度打自己人的結果，只是將11席監委席次讓給蔡英文來分封。而當初交由新總統提名的「善意」，似乎也未反映在提名的人選上；一盤散沙的國民黨自食其果，只能徒呼負負。

藍委認為陳師孟的言行將打擊綠營形象，綠營則表示，根本沒有人鎮得住陳師孟，他的言行對民進黨確實是扣分。

某綠委直言，由陳師孟在立院的表現可發現，他根本不鳥綠營，也不鳥蔡英文總統，整個綠營根本沒人鎮得住他，也是因為獨派的壓力，蔡總統才不得不提名他。看來綠營將來也要為這項選擇，付出相當的代價。

(中國時報)

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