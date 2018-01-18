林益世案 有可能進大法庭

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中國時報
／台北報導

終審法院設置「大法庭」裁判法律爭議，裁定結果雖是對法律爭議提案作中間裁定，不具有通案的規範效力，只拘束提交案件的小法庭。如此設計較具彈性，日後受理他案的審判小庭，如認大法庭裁定不合時宜想要變更，可循歧異提案模式提請大法庭裁判。而已定讞案子，是進不了大法庭的。依修法條文，林益世案因有法律適用爭議，被認為可能進大法庭。

司法院最早在2013年研議設置終審法院「大法庭」，原規劃採一階段處理，即有法律見解歧異案件，全交由大法庭裁判。昨公布的修法條文，係參考德國制度，改採「二階段」處理。

所謂二階段，指的是大法庭就提案的法律爭議作成裁定後，由原提案承審民刑庭或行政訴訟小庭，依大法庭所採的法律見解為基礎，進行本案終局裁判。

由於大法庭是對小庭提交案件的法律爭議作中間裁定，不具有通案的規範效力，因此僅拘束提交案件的小法庭。如果有其他審判庭日後審理的案件，認為大法庭所採見解不合時宜想要變更，如作為裁判基礎的法律見解與先前裁判不一致，經徵詢其他各庭意見，確定仍有見解歧異情形存在，這時就可循歧異提案模式，提請大法庭統一見解。

司法院說，如此設計讓大法庭比較具有彈性，可適時調整、變更原有的見解。另自2003年以後，最高法院就未再選編新判例，大法庭制度立法同時，也會刪除原有的選編判例、決議制度規定，但原有判例，如背離司法個案裁判本質，就會在大法庭制度生效後停止適用；其餘則回歸先前終審法院某庭所作的裁判，與未選編為判例的裁判效力相同。

(中國時報)

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