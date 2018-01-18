檢驗起訴書 大家來找碴

2018年01月18日 04:10 中國時報 王己由 、 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

為落實全國司法改革會議決議，司法院通過《法院組織法》第83條修正案，考量無罪推定原則及被告接受公平審判的權利，規定未來高檢署以下各級檢察署，應在第一審判決後公開起訴書。修正條文將會銜行政院後送立法院完成修法。

此次修正條文內容，與法務部長邱太三去年8月召開的司改議題方案記者會主張相同，邱太三表示，一審判決後公開起訴書，可讓各界檢驗檢察官起訴品質。

基層檢察官也認為，實務上已部分揭露檢察官起訴書內容，日後修法公開起訴書，影響不大。但公開起訴書，可讓外界得知檢察官對犯罪嫌疑形成心證的過程，藉此監督檢察官起訴品質，讓檢察官起訴時會更為謹慎。

司法院表示，檢察官在刑事訴訟程序中擔任的角色，不只是一造當事人，更必須居於法律守護者角色，為刑事訴訟案件的開啟及進行把關，應透過資訊透明化，使公眾得藉由對起訴書所載的犯罪事實、證據及所犯法條等事項公開檢驗，也加強對檢察官履行法定性及客觀性義務的監督。

但考量無罪推定原則及被告接受公平審判的權利，修正條文規定起訴書公開的時點，限於第一審宣判後，因此擬具法院組織法83條修正草案，增訂高院以下各級法院及其分院檢察署，應在第一審判決後公開起訴書，並准用法院公開裁判書的規定。

(中國時報)