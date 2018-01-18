司法變革 終審法院設大法庭！法律適用一致 判決不再像月亮

2018年01月18日 04:10 中國時報 王己由 ／台北報導 ／台北報導

最高法院大法庭組織運作

為確保終審法院的法律見解一致，司法院將增修《法院組織法》、《行政法院組織法》，將在終審法院設置9或11人的「大法庭」合議審理，讓現行選編判例、會議決議走入歷史。未來類似扁家弊案、林益世案所產生的貪汙法定職權、實質影響力說等法律爭議，就會在大法庭對決，作成法律如何適用的見解。避免發生外界常垢病「法院判決像月亮，初一十五不一樣」的情形。

司法院祕書長呂太郎17日表示，大法庭制度就是透過「裁判」來統一法律見解，因為法律離不開個案，透過個案闡述法律精神及內涵。相關修法條文草案，司法院院會昨已通過，近日會銜行政院後，將送立法院審議。

呂太郎說，大法庭成員，最高法院民庭和刑庭，都由11人組成；最高行政法院則是9人，預期對解決法律爭議，可達到裁判一致性和透明性，更符合法治原則。

換言之，未來終審法院受理個案訴訟的法庭，如果認為法律見解跟過去歧異，或個案法律見解具有原則重要性，都可由承審案件的「小庭」移請大法庭裁判；訴訟當事人如認為終審的法律見解不一，也可聲請大法庭裁判，讓法律見解統一。

目前最高法院和最高行政法院，雖有判例選編和決議機制，各級法官都會遵照決議作出裁判，若違反，判決會被終審法院撤銷、廢棄改判。但因決議不是裁判，屢受質疑，例如扁案、林益世案都因實質影響力、法定職權說，形成貪汙法律爭議，最高法院刑庭為此開了兩次會，仍未作成決議。

司法院表示，大法庭是以裁判法律爭議，統一法律見解為任務的法定裁判機關，由最高法院院長及其指定庭長1人，分別擔任民事或刑事大法庭審判長；最高行政法院大法庭則以院長為審判長。其他成員除提案小庭指定法官為當然庭員，都以票選產生，任期2年。

為使法律問題的各種見解得以充分溝通，大法庭裁判法律爭議要開以法律爭議為核心的言詞辯論庭，所以要強制由律師代理或辯護；大法庭認為有必要時，可徵詢專家學者意見，強化統一見解功能，做出妥適、周延的裁判，且因裁定屬裁判，有確保終審法院法律適用一致，使裁判具有安定性及可預測性，不會讓下級審或民眾無所適從。

(中國時報)