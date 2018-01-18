新聞透視－政治介入 傳播學者不吭聲

2018年01月18日 04:10 中國時報 朱真楷

如果說，華視董事會可依「無法落實公廣集團經營理念」開除總經理，那麼，陳郁秀無視公廣集團身分，在自家會議找來互有競爭關係的民視董事長郭倍宏坐在身邊，不把公司利益擺第一，還讓本應是全民公器的無線電視台淪為擴大獨派勢力的私器，嚴重違背黨政軍退出媒體精神，試問這還足堪擔任董座嗎？特別是一向關注媒體的傳播學者們，面對這樣的傳播亂象竟然悶不吭聲，真是令人費解！

違背黨政軍退出媒體

華視內鬥猶如八點檔，但你知道華視真正在播哪些節目嗎？就以昨天為例，1天24小時，竟用了8小時播放快10年前的民視八點檔「夜市人生」；其中扣除黃金八點檔，1天內還重播3次。姑且不論這種心態是不是把觀眾當傻子，曾幾何時，作為公廣集團一分子的華視，會流於競爭對手民視的舊片庫？

的確，適用《公司法》而非《公共電視法》的華視，是自負盈虧的電視台。但，它既屬公廣集團，占有珍貴無線頻寬，同時也是由文化部管理，因此，不左不右、不藍不綠，實現服務國家利益與公共利益，理應是它運作基本原則。

民視指手畫腳應該嗎

結果，華視財務副總林秀霞的先生是民視股東、一級財務主管經理是民視董事長郭倍宏的小姨子就算了，業界更盛傳，去年華視召開世大運製播會議時，陳郁秀找來郭倍宏坐在身邊，說是要郭董幫忙出意見。更甚者，還傳出郭倍宏透過陳郁秀要求在華視開設台獨政論節目，讓華視當成「民視二台」。

這當中牽涉兩個嚴重問題。第一，陳郁秀怎能讓民間電視台人馬進入公廣集團？第二，華視與民視不是競爭關係嗎，怎麼能讓對方長驅直入對營運指手畫腳？難道只因為雙方都擁有台獨理念，所以就能充分結合？

政府、學者 別再裝睡了

在市場機制下，民營電視台要如何宣揚各自理念，誰都不該過於置喙。但華視怎能因為董事長個人的政治理念，而將公廣集團的立場與社會責任擺一邊，將電視台操作成和民視結盟的台獨大本營？這種挾台獨以自重的作為，還適格繼續領導嗎？

作為主管機關的文化部，難道還要繼續放任華視棄守公廣職責？過去幾年到處扣媒體紅帽的傳播學者，難道也罹患「見綠就熄火」的病症？面對一天有3分之1時間都在播民視八點檔的公廣電視台，政府與學者真的別再裝睡了。

(中國時報)