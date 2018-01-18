從鋼琴公主到鋼鐵強人！「國母」陳郁秀 連小英的話都不聽

華視董事長陳郁秀。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

公廣集團董事長陳郁秀因華視人事案引發軒然大波，更有聲音指出她連蔡英文總統的話都不聽，事實上陳郁秀頂著已故立委盧修一妻子的「國母」封號，在綠營輩分自不待言，但「國母」稱號亦褒亦貶，左右了陳郁秀的政治命運。

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陳郁秀挺過摯愛立委夫婿盧修一的牢獄之災，讓家境優渥的鋼琴小公主變身成鋼鐵母親；挺過盧修一逝世的悲傷，讓她在文化界為文化環境發聲改革；她也挺過擔任文建會主委四年執政風雨，未能續任黯然下台的尷尬；這次陳郁秀能否全身而退，就看事件發展能否回歸理性與法制面，華視既回歸公廣集團，就不應還停留在老三台的思維，也不要走政治力介入的回頭路。

陳郁秀說話大聲，根基在於她是早年少數在法國學成歸國的鋼琴家，深具音樂專業跟藝文素養；再加上立委妻子的角色加持，在文建會主委任內，面對公事從不妥協，向來給人霸道的印象；但也有人說她勇敢捍衛專業理念，不怕得罪人，完全是個性使然。

在擔任兩廳院董事長期間，陳郁秀也曾與自己找來的藝術總監楊其文不合，當時楊其文不甘做一個「執行長」層級的藝術總監，陳郁秀也不甘只做一個「監督」藝術總監的董事長，雙方各有角力，最後楊其文掛冠求去，陳郁秀暫代藝術總監半年。

民進黨執政後，陳郁秀擔任文建會主委，第一年公布藝文扶植團隊補助名單，就引起小劇場界不滿甚至連署抗議，陳郁秀毫不閃躲出面表示，如果外界對扶植辦法有任何意見，政府都願意虛心接受、檢討改進，身段柔軟。

這次出事則出在與她相熟的民視董事長郭倍宏的友好交情，郭倍宏與陳郁秀一家是多年老友，早在前幾年位於台北市麗水街的白鷺鷥文教基金會空間不夠，郭倍宏就將他所蓋的高雄首棟普立茲克獎住宅大樓宏舜「高雄HH」公共空間無償提供白鷺鷥文教基金會設台灣館，去年三月正式啟用。其中也收藏了陳郁秀父親前輩畫家陳慧坤畫玉山的畫作，兩人交情可見一斑。

針對公廣集團的風波，陳郁秀表示謝謝各界關心不再對外發言，希望讓事情趕快落幕。

(中國時報)

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