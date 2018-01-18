接掌華視？簡余晏：有人要害我

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中國時報
／台北報導

簡余晏閃辭北市觀傳局長，台北市長柯文哲痛批簡余晏「棄職潛逃」，簡余晏喊冤「我本將心向明月」，柯文哲不但不領情，17日上午直言燈節都要火燒屁股了，還冷回「明月照燈節就好了」，未料下午外界又盛傳簡余晏要接任華視總經理，但簡余晏透過友人強調，絕無此事，這是有人要害她。

簡余晏對柯批評棄職潛逃，在臉書上回說「難以置信」，稱自己「我本將心向明月」。柯文哲昨回應，「我也不敢置信。」他表示，燈節剩下40天，契約還沒簽，廠商與廠商、廠商跟市府之間都有爭執，讓他很焦慮。不過簡的一番回應讓網友罵柯是「慣老闆」，柯不予置評僅說，「當你發現約還沒簽時，就會嚇到。」

柯的說法，讓簡余晏離職風波沒完沒了，隨後又傳出她要接任華視總經理，其實日前簡的友人就預告有人會分三波要害簡余晏，第一波指她首長評比年年吊車尾，還有跨年倒數前卡掉柯文哲變魔術橋段，再放出柯批她棄職潛逃，最後一波就是指簡要接下華視總經理職位。

對此，簡余晏透過友人強調，絕對沒有要接掌華視。對於柯的批評，簡不願再表示意見。據了解，簡余晏目前人在南投老家處理喪事，希望紛擾到此為止。

另外，官員私下透露，台北燈節去年決標後，觀傳局與得標業者開過多次會議，內容都有紀錄，並納入契約內容，一旦簽約後將無法再變動，所以才還沒簽約，這也是一般標案流程的正常程序，其實燈節籌備都在進行，包括主燈都已開始製作，觀傳局17日也已和台北燈節的得標業者正式完成簽約。

(中國時報)

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