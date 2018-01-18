綠營內鬥 染「獨」媒體！新聞幕後－蠶食鯨吞 華視變成小民視

華視大樓。（本報系資料照）

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中國時報

2016年12月22日，華視董事會改選通過由郭建宏擔任總經理，對積弱的華視帶來曙光，外界本等著曾有「綜藝王國」美稱的華視能雄風再起。沒想到，因為政治操弄，反台獨的郭當選之日，也為華視「染獨」揭開序幕！

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郭建宏入主華視後，首先傳出的，就是獨派的民視董事長郭倍宏四處表示，「咱台獨現在有三個電視台！」這話讓反台獨的郭建宏很驚訝，當時他甚至還向友人說：「華視要自負盈虧，怎麼能搞這些事情？」

接著又傳出郭倍宏透過公廣集團董事長陳郁秀要求郭建宏在華視開設宣傳台獨言論的政論節目，這讓郭建宏十分頭痛。他的理由很單純，因政論性節目少有業務收入，華視雖是公廣集團成員，但得自給自足，不能讓電視台連年虧損，此時開設言論偏頗的政論節目，對電視台營運無疑是雪上加霜，郭建宏極力反對。

不願配合的郭建宏，果然就在今年的1月11日，由董事長陳郁秀主導的董事會通以10：5的票數通過不適任案，在兩造攻防間，外界才驚覺郭建宏早已被民視系統的人馬箝制，華視悄悄被獨派染指。

華視董事長陳郁秀與郭倍宏的關係深厚，郭建宏上任總經理後，副手本該由他親自挑選，沒想到卻由郭倍宏推薦林秀霞擔任副總經理，還把小姨子張瑞芬送到華視擔任財務部經理，透過這3個女人，華視行政到財務體系形同掌握在郭倍宏手中。

也難怪郭建宏在通過不適任案後，會抗議政治力介入，並說「副總是他們的人，財務也是他們的人，我做什麼他們都反對，這要怎麼做事」，也證實了華視變成「小民視」的傳言。

(中國時報)

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