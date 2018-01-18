「管碧玲、林岱樺都有可能是整合對象」趙天麟操作棄保 惹火2個女人

2018年01月18日 04:10 中國時報 郭建伸 、 曾薏蘋 ／台北報導 ／台北報導

趙天麟。（本報資料照片）

民進黨高雄市長初選參選人趙天麟昨在廣播節目說，目前民調第1是陳其邁，他是第2位，其餘競爭者管碧玲、林岱樺「都有可能是合作、整合對象」。此話一出，如同操作棄保，引發管、林不悅，林岱樺回應「機關算盡，無法苟同」；管碧玲說，「如他真公開這樣喊話，那真需要多磨練。」

林岱樺批機關算盡

以各家民調看，4位初選角逐者中，陳其邁都是第1，但趙天麟、管碧玲與林岱樺各有不同排名；劉世芳退出後，誰結合支持者成第2，就可和陳其邁一較高下，因此趙天麟昨一席話，惹惱管與林，兩人都強烈回應。

林岱樺發聲明痛批，在黨內協調階段前，趙不斷操作放話，令人無法苟同，況且她民調始終比他高，「同樣是年輕世代，規勸趙天麟不要權謀用盡、機關算盡，放話中傷黨內同志選情」。

管碧玲勸趙多磨練

昨完成初選登記的管碧玲說，謊話說一百遍就會成真話嗎？「天麟如果真的公開這樣喊話，那他真的需要多磨練。」

趙天麟說，他正與陳其邁拚逆轉勝，勝選有兩個方法，一是說清楚政見牛肉，二是尋求整合最大可能性。趙說，他不喜歡太粗魯的整合，「如果在一個很自然，大家都不會不舒服情況下，有沒任何的可能性整合，我都是保持最大空間。」

管碧玲說，「我應徵這工作（高雄市長），準備10萬字『履歷表』。」民調都顯示，她跟對手陳其邁高度重疊，準備10萬字履歷表，用說、用廣告都不如紮紮實實一本書攤開來，政治有的用說、用玩的，她是用做的。

趙否認獲陳菊支持

地方政壇傳出，劉世芳退選後，陳菊系統可能轉支持趙天麟，甚至若趙當選市長，市府一級主管全留任。趙強調，傳言都非事實，「我有什麼能力去操作這樣的事？」自第1次辯論結束，高雄討論空間都在陳菊新書與派系運作，市民已備感不耐。

至於有沒收受慶富集團政治獻金，趙說，他第一次任市議員時，沒《政治獻金法》，因此迷迷糊糊沒特別記錄政治獻金；第二次參選時，確認慶富本身沒捐，慶富董事長陳慶男也沒捐過，他擔任立委期間也沒收受過。

趙說，初選剩40幾天，他不會攻擊陳其邁與其家族。他強調只要獲黨內提名，他立刻辭立委，但不會要求其他競爭者這麼做。

(中國時報)