黨內紛擾由他 陳其邁照表操課

2018年01月18日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

趙天麟放出尋求整合訊息，遭林岱樺、管碧玲炮轟「吃人豆腐」、「不夠磊落」，被趙視為唯一對手的陳其邁則堅持走自己的路，不願評論黨內紛爭，強調會按部就班爭取支持，最近即使立院臨時會很忙，他也盡量每天回高雄，勤跑基層不敢放鬆。

劉世芳宣布退選後，地方政壇評估對陳其邁相對有利，儘管趙天麟不斷釋放力求整合消息，但陳其邁維持一貫低調沉穩的選戰步調，不願談任何與黨內紛擾、派系整合的問題。

據了解，陳其邁此次參選非常謹慎，幾乎事必躬親，連登記初選時間也再三考慮，甚至在趙天麟、林岱樺、管碧玲16日、17日陸續完成初選登記作業後，核心幕僚17日問陳其邁何時登記，他說「不急、還沒決定」，相當沉得住氣。

距初選40多天，幕僚形容，陳其邁片刻不放鬆，立法院近日開臨時會，即使白天忙到昏天暗地，仍堅持每天搭高鐵趕回高雄勤跑基層，只有16日因三讀《農田水利會組織通則》修正案拖過隔日凌晨，他才留在台北過夜。

陳其邁最近鎖定拜訪各地市場，並踏遍內門、六龜、杉林、那瑪夏區等偏遠山海漁村，深入了解城鄉差距癥結點，提出解決方法，他表示，會繼續以基層座談爭取認同。

陳其邁說，目前最關注的，是高雄當前發展面臨四大挑戰，包括經濟結構轉型、人口結構老化外移、空汙嚴重、財政困難，早在1年多前，他即成立學者智庫，日前發布首波政策文宣，以打造「經濟首都」為主要訴求，提出八大創新經濟策略，並在高雄規畫六大產業生活圈，因應世界以人工智慧為核心的第四波工業革命，以智慧城市的治理新模式，讓高雄從宜居城市轉型升級。

(中國時報)