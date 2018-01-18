新聞透視－新系療傷觀虎鬥 謀定而後動

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中國時報

民進黨高雄市長初選，在新潮流力拱的劉世芳退出戰局後，目前剩下趙天麟、陳其邁、林岱樺及管碧玲四搶一局面，連日4人「互打」越演越烈，退出戰局的新系反而暫時遠離是非，選擇「坐山觀虎鬥」，一面止血療傷，一面思考如何處理派系內的世代差異。

高雄市是綠營大本營，謝長廷、陳菊兩人合計執政近20年，幾乎可說，民進黨參選人贏了初選，就是頭過身過，因此兵家必爭，殺到見骨是必然的。

本周一開放高雄市等辦理初選登記，除民調高出很多的陳其邁尚未登記，其他人已陸續完成登記手續，而登記過程中，已讓人感受腥風血雨。

陳其邁民調一路領先，雖一直想置身局外，卻很難脫身，趙天麟以陳其邁為對手，喊出「兩個男人的戰爭」，願意和管碧玲與林岱樺「兩個女人」整合，操作棄保手法，斧斑鑿鑿，讓管、林大為光火，就算沒破口大罵，也少不了酸言酸語，戰況慘烈。

中途退出的新潮流，這次傷得不輕，尤其高雄市長陳菊，在退出高雄市及宜蘭縣長這兩場戰役後，更是差點傷到筋骨，若繼續參與其中，引起的風暴，不止於高雄市，而是擴及整個民進黨，因此在戰局未明朗前，新系暫時保持觀望。

另方面，劉世芳與陳金德退出年底選舉，反映出新系內部對劉、陳，並非全部買帳，其間有很大部份是世代差異，新系的決策，很難像以前那般貫徹到底。

不論宜蘭還是高雄，新系退出初選的戰局後，讓大姐大陳菊脫離糾紛，保持中立，待初選勝出的一方，在遍體鱗傷後，大咖陳菊的加持，將成為最好療傷良藥，並邁向選戰最終戰局。

(中國時報)

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