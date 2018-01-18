黃偉哲要黨中央出面管秩序

2018年01月18日 04:10 中國時報 曾薏蘋 、 曹婷婷 ／綜合報導 ／綜合報導

投入民進黨台南市長初選的民進黨前祕書長李俊毅，17日在黨中央登記前受訪表示，「這場初選可能毀了民進黨」，因民進黨已走回國民黨老路，包括黑金、派系操控，「你可偷我1萬1000雙手套，但你只要沾到黑金，我就是反對到底。」立委黃偉哲感嘆，李俊毅對他抹紅、抹藍再抹黑，黨內初選不應選到這樣「Low」。

民進黨台南市長初選競爭白熱化，最近流傳一份假民調，令李俊毅和陳亭妃很不以為然。李俊毅說，若有人用黨中央名義在外招搖撞騙，干擾初選，黨中央要制止。

18日才登記的陳亭妃在這份民調上，比黃偉哲支持度少一半，對此陳亭妃鄭重說明：「當然沒有，我們現在是處於膠著。」由於這份民調打著黨中央名號，民進黨祕書長洪耀福澄清說：「絕無這份民調！」

李俊毅登記前受訪表示，民進黨台南市長初選出現兩問題，「第一黑金、第二派系操控」，上億元初選經費簡直是總統選舉規格，「不知民進黨何時變得這麼有錢，民進黨變成全世界最有錢的政黨」。派系則更惡劣，簡直是「非我派系者都可誅之」。

李俊毅說，行政院長賴清德口中的黑金李全教、郭秀珠，現在都在黃偉哲陣營，新潮流這些人怎願意跟黑金聯手？

面對李俊毅炮口向內，黃偉哲說：「所有要選市長的人大概都被他罵過了，初選不需選成這樣。」他強調，若前輩批評本於事實，可虛心檢討，但不實指控就須拿出證據，尤其李俊毅稱李全教在他陣營，根本子虛烏有，「黨中央是否出面管管秩序？」

黃偉哲競選團隊表示，李俊毅罵黃偉哲有中資、黑金，現在甚至說李全教在黃陣營，但李俊毅妻王麗情去年底與郭秀珠合影，當時王麗情請郭秀珠支持李俊毅，「難道不支持李就要被染成『黑金』？支持李就不代表黑金？」質疑李俊毅標準不知在哪。

(中國時報)