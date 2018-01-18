找不到戰將 搶攻市長「南」度高 藍營靜悄悄

2018年01月18日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

民進黨本周市長初選登記，台南市6選將都展現「當仁不讓」氣勢，反觀國民黨卻靜悄悄。已表態的前台南大學校長黃秀霜忙拜會基層，被黨主席吳敦義欽點的高思博，仍無進一步動作，至於以無黨籍投入選戰、喊出籌組在野聯盟的前台南市警局長陳子敬，迄未獲國民黨回應。

國民黨在台南市苦於找不到戰將，基層陷入沒有「母雞帶小雞」低迷士氣，反觀民進黨，大小選舉都有人搶著選，暫不論輸贏，士氣已差一大截。

被視為黑馬、呼聲極高的高思博，日前雖盛傳獲吳敦義點名，但本人迄無動作。高思博昨仍維持一貫口吻說，國民黨縣市長選舉艱困，尤其台南，希望黨統一調兵遣將，由中生代全面應戰，讓選民覺得國民黨還是有力量的政黨。

2014年臨危授命披上國民黨戰袍對戰賴清德的黃秀霜，成為國民黨表態參選2018台南市長第一人，端出「經濟第一、教育優先、建設起飛、福利首要」4大政見主軸；雖然黨內人士認為黃秀霜看好度待加強，但她勇於任戰、精神可嘉，「撇開輸贏不論，已比黨內很多人值得肯定。」

無黨籍陳子敬去年9月成立競選辦公室，獲泛藍人士力挺，也有多名國民黨市議員公開站台，鑒於國民黨遲未擬定何人銜命打這場仗，陳子敬多次疾呼，在野力量須團結整合，若淪為多頭馬車同場競技，奢談勝選。只是，迄未獲國民黨公開回應。

陳子敬坦言，無法理解國民黨當前的「靜悄悄」，但他強調，不管別人怎操作，自己的選戰自己打，他近日與多位學者討論策略，將強化青年網軍文宣戰，並勤跑基層、紅白帖，跟鄉親搏感情。

國民黨台南市黨部主委謝龍介說，中常會制定提名時程尚未出爐，還在徵詢地方意見，以上屆得票率計算，台南、高雄、屏東是艱困選區，黨中央也可能直接徵召，「相信黨會有最好的安排。」

(中國時報)