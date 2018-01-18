管中閔要帶台大打亞洲盃

2018年01月18日 04:10 中國時報 簡立欣 、 林志成 、 李侑珊 本報專訪／

台大新校長管中閔昨接受專訪時指出，他10年前就看到大陸高教崛起，如今趨勢使然，也很難避免台灣師生去大陸，台大只能讓自己更國際化，更主動去舉辦區域性活動，去看別人如何進步，也讓別人看到你的好。「台大不能只關在台灣當老大」，要更積極走出去，當別人談到亞洲高等教育時，台大必須留在這個梯隊裡。

國際化是台大最大罩門

管中閔坦承，國際化一直是台大國際排名最弱的一塊，這方面的指標很不利於台大這類本土學校，但不表示沒有著力點，他首先會致力解決教師低薪結構。

管中閔說，大陸經濟蓬勃，高教成長很快，為了彌補過去缺口，挖角是很自然的。但是台灣高教界碰到大陸挖角，幾乎毫無抵抗能力。「這就是我為什麼這麼急著改變教師薪資結構，今天不是差距40％、60％，而是3倍、5倍薪水；我們薪資差距至少要縮小到讓老師願意停下來考慮。」

致力國際化也是增加老師留在台灣的誘因。管中閔說，學者當然會希望自己的學校屬於國際學術圈，參與國際活動愈多、有更多連結，有助於老師留在台灣。

提高老師薪資才能「抗陸」

管中閔說，10年前就很憂心大陸高教崛起，現在更是不得了。「他們進步太快，台灣要扭轉頹勢的唯一方法，只有讓自己更國際化；因此我會更支持各院系去舉辦區域性活動，發揮在學術圈的重要性，不要只是辦國內活動。」

他說，2001至2007年他在中研院擔任經濟所所長，當時大陸高教還沒起來，中研院很多活動主要是經濟所在做，廈門大學還來取經。「他們本來不太懂國際規範，靠人多，搞得像人力密集產業，但隨著活動愈辦愈多，品質自然愈來愈好，廈門大學經濟學的聲望就起來了，隔個三五年，我突然發現台灣辦活動就像當年的廈門大學，甚至更差，因為我們現在幾乎不辦活動了！」

要讓別人看到你的努力

管中閔表示，常常舉辦大型、中型、小型活動，經驗和能量就不同。「你為什麼要走出去？因為要去看別人怎麼做，更要讓別人看到你的努力！」

管中閔說，與其擔心人才外流，不如擔心有沒有足夠的誘因吸引人才回流。當大家發現自己和台大合作有好處，和台大連結是重要的，台大的地位自然愈來愈高，「台大絕對不能只選擇關在台灣，當台灣的老大；我們一定要擠進亞洲頂尖大學名單，持續成為別人的選項。」

(中國時報)