台大需要改變 管爺不讓期待變怨恨

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中國時報
／台北報導

管中閔當選台大校長後，出門仍搭公車、捷運，也會走進路邊小攤吃豆花，沒有高高在上的身段。這位「非典型校長」，受到社會非常高的期待，讓他「有點害怕」，他說：「我一定要做或改變一些事情，否則那些期待會變成對我最大的怨恨。」

管中閔曾任政務委員、經建會主委及首任國發會主委，在政府體制內，他覺得雖然能做一些事、但可以做得事不多，他認為社會改革應該「由下而上」，每個人都將自己本分做好，社會自然會進步。

管中閔將自己縮小，如果只當教授，就只影響身邊3、5位學生；如果有機會當上台大校長，他將帶動台大國際化。他的想法是「守住自己的小角落」，分內的事盡心盡力，做好了，自然會產生擴散效應。

管中閔參選台大校長，初期並不被看好，他自認當選機會不高，1月3日還因為眼睛白內障去開刀，1月5日遴選結果揭曉，聽到自己當選，他驚訝到「眼珠子都快掉出來。」。

如此非典型人物選上台大校長，社會上高度期待他能為台大帶來些許改變。管中閔透露，眼睛開刀後恢復得很慢、讓醫生有點擔心，因為最近一直盯著螢幕，看著民眾寄來的信件，每一封都對台大、對台灣有很高的期待，所有的期待又都寄託在他這位新台大校長身上。

「社會大眾對我期待太高了，讓我有些害怕。」管中閔說：「那種害怕，不是有人要打我，而是我能否承擔得起這些期待。」他懷著戒慎恐懼的心情面對新工作，台大校長任內，一定要做或改變一些事情，否則民眾對他會轉成怨恨。

對於外界稱他「管爺」，他並不排斥，還覺得「很不錯」、「滿好聽的」，只要不變成「管爺爺」，他都可以接受。

(中國時報)

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