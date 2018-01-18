台股萬點行情 他們樂透！超級業務爽領80個月年終

台股回溫帶動業績，今年券商全面加碼發放年終回饋員工。圖為號子營業員忙著接電話下單。（本報資料照片）

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中國時報
證券新聞中心／台北報導

台股萬點成起點，成交值千億元成常態，券商營業員8成領不到30K的悲歌終於莎喲娜啦了！群益金鼎證券董事長王濬智昨（17）日宣布，大戶回來造就超級業務員，有人今年加上績效獎金，年終獎金可領到80個月，羡煞許多人。

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另外，去年期貨成交口數寫下歷史新高，期貨商年終獎金不讓證券商專美於前。群益期貨表示，員工平均年終20個月，但有一位超級業務員加上年終，年薪飆至千萬元，更有中型期貨商指出，業績最佳的超業含額外領取的獎金高達150個月，年薪上看500萬元。

台股成交動能回溫，帶動證券業獲利明顯轉佳，今年券商全面加碼發放年終回饋員工，王濬智昨天大方宣布，受惠於股債雙多，群益金鼎證去年獲利繳佳績，員工平均年終將金13.5個月，優於去年的9.5個月，以22K估算，上看30萬元。

證券業龍頭元大證券則表示，年終「有信心優於業界水準」，且從年收入回推，7成員工月薪都在5萬元以上。

凱基證表示，去年台股成交量萎縮，平均年終約3.5個月水準，儲隨著台股量能衝上千億元，今年保守估計4個月起跳。

國泰證券發言人暨通路事業處資深副總陳俊昇表示，去年國泰證分公司營業員平均月薪早已站上7～8萬元的水準，擺脫營業員30K的魔咒。

富邦金控表示，有關富邦證券今年的年終獎金，仍會依獲利狀況及個人績效表現核給。而過去每年最起碼都有加薪3％，今年調薪也不會差。

福邦證券董事長林火燈指出，去年7月已率先調薪，且薪資水位都是按照內部分紅及薪資建置公式配發，去年提列了很多紅利薪資準備，從業員不含超業最基本的年終獎金都有4個月以上。

日盛證券表示，營業員每個月依業績表現發放績效獎金，去年獲利優，今年發放年終獎金3.8～4個月，優於去年的3個月。

康和證券總經理邱榮澄表示，平常按月發放營業員績效獎金，去年大幅轉盈，預期今年年終獎金，可望優於去年的2個月。

(中國時報)

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