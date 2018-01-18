萬點第168天 台股攻上1萬1千點

2018年01月18日 04:10 中國時報 陳昱光 ／台北報導 ／台北報導

國際股市輪動表態，台股多頭氣盛，外資昨（17）日大買超108.22億元，為近半年新高，指數在萬點第168天一路發，終於成功站上1萬1000點整數關卡，成交值1486億元，上漲18點收1萬1004點，再創近28年新高，市值直逼33兆元，寫下歷史紀錄。

值得留意的是，外資在台股萬點168天期間，意外賣超482.78億元，顯示在萬點行情下，外資進出反較為保守，且有往大型權值股集中現象，惟外資昨天一舉買超逾110億元，且是半年來最大買超，似有回頭認錯意味。

法人認為，此波萬點行情除了由外資堆疊起多頭柴火外，本土資金陸續回流「共襄盛舉」，持續點燃台股，也是關鍵因素之一。

台股自去年5月23日登上萬點已走了第168天，指數穩步墊高，昨日國際資金湧入，外資大舉加碼108.22億元，鎖定面板雙虎、開發金、新光金等金融族群，以及台積電、中鋼等權值股，強力推升指數攻上1萬1004點，市值達32.98兆元，刷新歷史新高，今天衝關33兆元。

群益投顧董事長蔡明彥指出，台股攻上1萬1000點，主要受惠台指期拉高結算及美元走弱帶動，開年來指數偏多收紅，拉高結算價有利外資拉大獲利部位，加上近期美元指數下跌，歐元表現強勢，激勵國際資金持續往新興市場流入。

蔡明彥分析，從外資常用的技術指標、軌道區間看此波多頭行情，預估大盤在年線乖離率約10％可能出現短壓，指數約在1萬1200點附近震盪走揚，可望維持「驚驚漲」行情。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，資金輪動速度加快，呈現量增價揚，且均線齊揚，有助指數持續往上墊高，從籌碼面看，近日尾盤指數明顯拉抬，融資餘額也未明顯增加，都屬正向訊號，而櫃買指數昨小跌，後續若市場追價意願轉強、政策利多發酵，中小型股有機會跟漲。

(中國時報)