10個月不吃喝 買不起一張台積電

2018年01月18日 04:10 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台股昨衝破1萬1000點，創下近28年（1990年4月3日）以來新高，但庶民卻感受不到熱鬧喧騰氣氛，堪稱史上最長、最無感的萬點行情；中央大學台灣經濟中心主任吳大任表示，很多年輕人正處低薪窘境，10個月不吃不喝也買不起1張台積電股票，這波台股上漲，與基層民眾生活幾乎脫鉤，相反地，卻可能替台灣製造財富分配更惡化的問題。

股市專家、萬寶投顧董事長朱成志則表示，這次台股突破1萬1000點是「虛」的表現，2000年台股上萬點融資餘額高達5581億元，相較於前（16）日1749億元的餘額，占比不到3分之1，顯見過去投資台股是全民運動，現在散戶熱情不再，外資才是最大贏家。

台股突破1萬1000點，民眾仍享受不到財富外溢效果；朱成志進一步分析，這與政府政策錯誤有關，不論藍綠執政，只要政府財源短少，就把腦筋動到投資市場上，舉例來說，藍綠分別打著「公平正義」、「轉型正義」的口號，卻都把投資市場當自家「開心農場」，投資人參與除權息，股利不僅納入個人所得，還要扣二代健保補充保費，粗糙的手法等於剝了2層皮，可怕的是，政府拔了農場裡的鵝毛後，鴨子、麻雀統統嚇跑，投資市場被搞得「奄奄一息」。

屋漏偏逢連夜雨，台灣金融帳已連續27季淨流出，總規模高達10兆元；朱成志解讀，這顯示台灣資金嚴重外移，如此惡性循環下，企業國內實質投資愈來愈少，股市、經濟前景堪憂。

在總體經濟方面，去年出口表現出色，已連續好幾個月呈2位數成長，但多數民眾的薪資卻無法及時反映；台經院景氣預測中心主任孫明德認為，國內生產毛額（GDP）中的68%來自服務業，對多數受雇員工來說，無法及時反應出口暢旺帶來的實質效益，政府積極解決低薪，絕對不是靠單一藥方、提高基本工資就能解決，應同時搭配製造業創新轉型、服務業鬆綁法規以及提升附加價值，才能有效解決低薪問題。

(中國時報)