健保醫檢雲端下載 省200~600元

2018年01月18日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

民眾過去到大醫院照超音波、電腦斷層時，若要到其他醫療院所尋求第二意見或醫療時，得再跑一趟原醫院，並花200～600元燒錄光碟，未來不用再麻煩了！今年元旦起，各大醫院做的影像檢查及病史報告，均會即時上傳到健保雲端，到其他醫院時可立刻透過雲端下載看到，不僅民眾省時又省錢，每年健保也可省下超過20億元。

調閱資料最多25秒

衛福部健保署自今年初推動醫院將電腦斷層、核磁共振等影像上傳至健保雲端，根據健保署統計，截至本月15日止，已有71％醫院上傳，有64％醫院進行相關影像調閱，平均每筆資料調閱僅需10～25秒。

健保署長李伯璋解釋，過去民眾在第一家醫院做完檢查後，若要到同層級醫院尋找第二意見或後續照護時，不是要再次檢查，就是要跑回原醫院、花200～600元燒錄電腦斷層、核磁共振、超音波、胃鏡大腸鏡等影像光碟，抽血的檢驗檢查報告也得重印；現透過雲端，可看到不同醫院的檢驗檢查報告，不僅省時省錢，也降低重複檢查的潛在健康風險。

降低重複檢查風險

40多歲的張先生說，過去到其他醫院詢問第二意見前，得去原醫院花幾百元、將先前做的電腦斷層影像用光碟燒錄出來，光等待就花2個多小時，到其他醫院後，又得花上好一段時間讀取資料，非常不方便。

行政院長賴清德表示，透過「影像共享」，能讓病人不再往大醫院擠、達到分級醫療的效果，且當面對緊急醫療，像是發生車禍需立即開刀時，醫院也可透過雲端知道患者過去病史，提供最恰當的治療。

減少浪費年省20億

陳時中說，過往每次推分享機制，常常會遇到困難，近來透過推動「分級醫療」和「影像共享」兩大政策避免資源浪費，病人也不用重複跑醫院耽誤治療時間，大讚健保「影像共享」是世界第一，對此感到「相當興奮」。

健保署官員表示，目前共有11個項目可在健保雲端看到，包括雲端藥歷、特定管制藥品用藥資訊、檢查檢驗紀錄、手術明細紀錄、牙科處置及手術、過敏藥、特定凝血因子用藥、檢驗（查）結果、出院病摘、復健醫療、中藥用藥。

李伯璋說，電腦斷層、核磁共振、腹部超音波的影像跨院資訊分享，已在去年開始試辦，光是去年7~11月的試辦期間，30日內再次檢查次數就較前一年同期少1萬2136次，替健保省了7.86億元，今年正式上路後，年省超過20億元絕對不是問題。

(中國時報)