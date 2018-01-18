蘇澳←→東澳10分鐘 春節前通車

全線5座長隧道用電腦系統偵測溫度，若發生火燒車即噴灑水霧控制溫度與火勢。（陳祐誠攝）

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中國時報
／台北報導
蘇花改蘇澳－東澳段以米粒為造型設計的脊背橋「白米橋」。（陳祐誠攝）

蘇花公路最危險的蘇澳－東澳段，經蘇花改工程5年多努力後，即將於農曆春節前通車，交通部長賀陳旦與宜蘭縣長陳金德17日前往東澳隧道視察，對硬體及消防安全系統表示有信心，一定要趕在農曆春節前通車，這也代表蘇花改工程進入新的里程碑。

2012年9月17日，蘇花改計畫蘇澳－東澳段開工，施工的1948個日子裡，長達400天環境險阻暫停施工，在工程團隊努力下，將於春節前通車。蘇花改全長38.8公里，分為宜蘭蘇澳－東澳、南澳－花蓮和平、和中－大清水等3段施工，其中有東澳、觀音、谷風、中仁、仁水等5個長隧道。

賀陳旦表示，蘇澳－東澳段開通初期，當地交通難免會有黑暗期，預估春節前2天與收假前2天，交通會最塞。

農曆年前通車的蘇澳－東澳段，全長9.7公里，包括長3.4公里的東澳隧道，未來蘇澳－東澳只需10分鐘，比過去蘇花公路，可省下20分鐘車程；第二階段南澳－和平，以及第三階段和平－大清水，將於2019年底通車。

賀陳旦指出，蘇澳－東澳通車之後，速限60公里，且僅限小型車通行，一段時間之後，再視情況開放大客車、大貨車通行。至於是否開放機車行駛，他解釋，沿線有許多超過3公里的長隧道，由於空氣較差，必須考慮機車騎士健康與安全，但未來也不排除特定時段可開放機車。

公路總局昨向媒體展示全台第一座主動式水霧消防系統，當系統偵測到溫度變化後，隧道會亮起綠色標示燈疏散民眾，並在120秒內啟動噴流風機，限縮煙霧飄散範圍，同時打開排煙風門與軸流風機；接著在60秒後噴灑水霧，降低火場溫度，提升火災發生初期的火場可救援性。公路總局局長陳彥伯表示，有信心能夠安全通車。

(中國時報)

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