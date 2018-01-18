水利會改官派 台水爭水權 避免調漲水價

2018年01月18日 04:10 中國時報 楊騰凱 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

水利會長改官派，農委會預計2020年10月前把水利會正式改成公務機關，成為農田水利署轄下各地分署，並訂《農田水利法》做為其執法依據。台水董事長郭俊銘昨表態，自有水源僅38%，將爭取從農田水利會手上拿回水權至三分之二，以減少向外買水虧損，如此可能不用漲水價。

台水23年未漲水價，每年還要花錢向北水、農田水利會與水利署買水，造成多年虧損，雖然去年經營有方轉虧為盈，但2017年光是對外買水就花了34.5億，其中北水8.56億、水利會5.29億。

台水表示，像是曾文、烏山頭水庫早年蓋好的時候，只分配給台水1億多億噸，不到4成，但如今很多農業用地經過都市計畫後變成都會區、工業用地、科學園區，農田灌溉需求量大為減少。反之都市蓋好後民生用水增加，卻要台水負責供水，這讓台水主管憤憤不平：「還給農田水利會那麼多水源，根本不公平。」

等組織改造上路，台水會請經濟部水利署與農委會開始跨部會協調，逐區分縣檢討農業灌用水，多餘就拿回。

除了水權爭奪戰，此次《農田水利會組織通則》修正通過，停止會長、會務委員選舉，並將15個農田水利會長原在5月31日屆滿的任期，延長至2020年9月30日，和台北市七星、瑠公農田水利會長一致。延任的2年4個月期間，農委會將與水利會、學界討論改制後的組織設計、財產處置、人員工作權等細節，預計全台17個農田水利會將於2020年10月1日改制成公務機關。

農委會主委林聰賢表示，接下來農委會將以具體行動落實水利會改革，透過組織改造擴大灌區服務，調整農業產業結構以提高農民所得，逐步實現「新農業」藍圖，修法過程中，各界雖有不同意見，但他相信，大家共同目標都是希望提升台灣農業。

前農委會主委、台大動科系教授陳保基表示，任期可延長2年4個月的15個水利會長，未經選舉就獲得額外任期，沒有民意基礎，無法真正替農民爭取權益；台大生物環境系統工程系教授蘇明道也指出政府每年補助水利會約60億元經費維護水路，負擔已經相當沉重，改制公務機關後政府必須全額負擔維護經費，此情形下如何能提升效率？令人費解。

(中國時報)