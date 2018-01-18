95％非法露營區 3月底前公告

2018年01月18日 04:10 中國時報 陳祐誠 、王思慧／台北報導 、王思慧／台北報導

交通部觀光局前天公布85家合法露營業者名單，外界赫然發現，全台有近1800個露營區，合法比例竟不到5％。交通部長賀陳旦昨表示，觀光局接下重擔已不容易，但還不夠勇敢，不公布非法名單可能有來自地方或民代壓力，已要求觀光局3月底前公布一波名單。

賀陳旦認為，觀光局公告合法名單時，就要同步公告非法名單，過去露營區沒有明確的管理機關，因此各式各樣場所都有，包含農牧用地、林業用地等，現在既然已經公告合法露營區，就應該要同步公告非法名單。

他說，現在較困難的在於，部分用心的露營區做出口碑，但用地屬性違規，這是目前中央和地方政府為難之處，業者不是「違法」而是「不合規定」。

賀陳旦表示，將要求觀光局訂出工作時間表，至少提出概略時程，讓地方政府可以訪查完，就算來不及，也可分為第一波、第二波，例如第一波可能是當地最大、也可能是最嚴重的業者。對於違法佔用土地、完全違法無法改善者，也應在公布時讓業者知道，可以提前結束合約或減少投資，「法令不可能為你改變」。

觀光局昨也回應，自2017年11月已函請中央部會及地方政府提供轄區內違反水土保持法、山坡地保育利用條例、森林法、建築法等規定及開罰場地資料提供彙整，目前相關目的事業主管單位尚在查核資料，除可由相關單位即時公布此資料後，也將同步公告於「露營專區」網站，3月底會有第二波公告。

(中國時報)