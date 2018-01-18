遭長老教會停職 馬偕董座開炮

2018年01月18日 04:10 中國時報 倪浩倫 ／台北報導 ／台北報導

馬偕醫院今日召開董事會，台灣馬偕基督長老教會總會卻於16日召開常置委員會，決議將馬偕醫院董事長劉伯恩停職。劉伯恩痛批，該決議完全依法無據，馬偕醫院是獨立財團法人、是公共財，卻被教會當作口袋的財產，根本已經違法。

劉伯恩說，長老教會總會因「不准董事會通過現任院長施壽全的65歲延任案」、「董事長涉入馬偕三家公司運作」、「要求董事任期縮短」3件事，在常置委員會中決議將他停權，並傳真通知，將派10幾名無馬偕董事身分的人，出席今日的馬偕董事會並發言，推測將在董事會內解除他董事長職務。

劉伯恩說，院長65歲的延任案，是院內的人事規則，3家公司也是因應醫院發展所需，至於要求董事任期縮短，教會根本是直接把手伸進乾淨、專業的醫院來進行干預。

劉伯恩更痛批，馬偕醫院是獨立財團法人，許多經費來自衛福部、是公共財，要對社會負責，不是教會口袋的財產，且教會既非董事會、也不是法院、更不是衛福部，依據何法來暫停由董事選出的董事長職務？他說，原本以為教會單純，教會卻認為他們都是善良人而膽子愈來愈大，有人不聽話就祭出「教會體制」這把尚方寶劍來剝掉職務。

劉伯恩表示，如果衛福部認為有違法就會開罰，醫院是個專業、乾淨的地方，豈容教會把手伸進來干預。

包含劉伯恩在內，馬偕醫院共8名董事昨也聯合發布聲明，將依法支持董事長執行職權。

劉伯恩更痛斥，醫院今天開董事會，教會昨天卻透過傳真通知，要派10幾個不具董事身分的人一起開會，同時擁有發言權；他怒指，有哪個董事會允許不相干的人與會，且人數幾乎逼近全體董事（14人）人數，完全是大軍壓境來強勢主導，根本已違法。

(中國時報)