吳東亮布重兵 寶佳難撼城池

2018年01月18日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台新金控經營權大戰提前開打，由地產大亨林陳海成立的寶佳資產，據傳已買進台新金股票將近10％，目標在今年6月董監改選時，能拿下至少1席董事席次，一旦成真，將打破台新金董事會由吳家全盤掌控局面，大動作已讓台新金董事長吳東亮芒刺在背。

對於大戰一觸即發，台新金總經理林維俊並未正面回應。但據了解，吳東亮能掌握的持股約21％，即使寶佳拿下外資及多數委託書，頂多就是2席董事，仍難撼動經營權。

砸錢買台新金 有備而來

由寶佳機構創辦人林陳海成立的寶佳資產，前身為鑒機公司，前年成立後就以金融股為主要投資標的，先後買進中信金、新光金，但皆已出清，去年轉向台新金、華票及永豐金，其中又以台新金及華票布局最深。

以台新金昨日收盤價14.65元計算，寶佳光買台新金就花了上百億元。金融圈認為，因相較於寶佳先前敲進中信金、新光金，這回是真槍實彈猛砸錢買台新金，對於進入台新金董事會展現強烈企圖心，有備而來。

「這是插旗第一仗，怎樣都不能輸！」金融圈認為，除林陳海長子、寶佳少東林家宏，將親自出馬選任台新金董事外，操盤的靈魂人物唐楚烈曾任彰銀總經理，過去有與台新金交手的不愉快經驗，新仇舊恨自是全力出擊。

吳家合縱連橫 不敢大意

面對寶佳，吳東亮除了鞏固自身持股，也拉攏委託書業者，去年就與全通、長龍、聯洲簽約，另也由林維俊領軍爭取盟友，希望以台新金近年的經營績效，尋求外資支持，以便在這回經營權大戰掌握絕對優勢。

台新金有6席一般董事、3席獨立董事，向為吳家全盤掌握。金控業者認為，即使寶佳搶下1席董事，也無礙台新金由吳東亮主導格局，只是這是市場派首度插旗台新金董事會，純粹面子問題。

(中國時報)