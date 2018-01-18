「跟禿鷹沒兩樣」 金融圈跳腳

2018年01月18日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

寶佳資產手握6檔金融股，金管會擬祭出「金金分離」反制。不過金融圈直言，金管會搞錯方向，癥結點是寶佳財大氣粗的作法，誰被點到誰倒楣，就算限制寶佳只能投資單家，問題仍在。

「寶佳的作法跟禿鷹沒兩樣」，銀行業者表示，相較國際對沖基金躲在幕後狙擊個股，還得忌憚主管機關，像寶佳這樣大剌剌地加碼台新金，赤裸程度更甚一斑，但主管機關卻不在狀況內。

寶佳目前已投資台新金、永豐金、華票、台中銀、台企銀、三信商銀等金融機構。一旦啟動「金金分離」，投銀業者表示，按目前寶佳布局，自是重押台新金，等於鼓勵寶佳集中火力對付台新金，豈不幫了倒忙？

投銀業者分析，董監改選在即，分析寶佳持股，論斡旋空間，就算放掉其他5家，也無關痛癢，所以「不是金金分離的問題」。，若不是台新金，而是規模較小的三信銀，難道金管會就不管其死活，放它被狙擊？

金管會主委顧立雄日前表示，注意到寶佳對好多金融業有興趣，有「金金分離」疑慮，未來金融監理上會考量這塊。他也透露，銀行局已找寶佳談過，並進行了良好的溝通。

顧立雄指出，不管是產金分離，還是金金分離，對金管會都是挑戰，股東持股是否達10％，是門檻的問題，但對所投資公司的掌握程度，也要一定考量。

(中國時報)