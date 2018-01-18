賀眾買豪宅 當彭于晏厝邊

2018年01月18日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

房地合一稅上路，豪宅節稅效果佳，加上房價下修至甜蜜點，吸引名人買進。最新實價登錄揭露顯示，繼名星彭于晏後，「華固天鑄」去年9月2筆交易，是飲水機品牌賀眾總經理王志耀夫妻以公司名義，用5.6億元購入24樓2戶、共計420坪，單價分別為每坪148.1和151.2萬元。

星光加持 推升房價

另近期市場最受矚目的豪宅購置案，首推國巨董事長陳泰銘砸10.4億，再買2戶「文華苑」，以及市場傳出小天后蔡依林斥資4.4億元搬入「敦南寓邸」，該案位大安區敦南街，鄰近遠企購物中心，為地上27樓指標豪宅，每坪開價130～160萬元，據傳蔡依林一次買下高樓層2戶、共266坪，每坪單價約160萬元，成為市場上討論度最高的豪宅，但目前尚未有過戶資料，經紀人則否認蔡有買進。

台中市豪宅也不乏名人搶進，7期豪宅「宝格」17樓在去年8月交易行情每坪68萬，總價為1.3億，由盛香珍家族郭志成買下，市場人士透露，「宝格」39層、採大坪數標準豪宅規格，多位傳產企業大老闆下手。

位於新莊副都心、淡水紅樹林兩地有吳奇隆、任容萱等增添星光，「四爺」吳奇隆砸近2億元買下4戶「京雅苑」，為2戶12樓以及2戶9樓產品。根據實價資料顯示，2戶12樓戶產品皆規畫105.99坪，總價各為5260、5080萬元，至於另位於9樓的2戶為101.86坪，總價為4760、4660萬元，4戶總計1.976億元。

豪宅買氣回暖，

出現名人一次買進2戶豪宅或頂樓戶的交易，台灣房屋智庫發言人張旭嵐分析，部分豪宅建商為求出入單純，一層僅規畫2戶，符合名人低調隱密的要求，高資產族趁價格下修，一次買下同層樓的2戶，方便和建商議價，並可以更大坪數的空間裝潢規畫，增添豪宅獨特性和身價。

名人搶進 買氣指標

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，購買豪宅深具節稅與保值效果，房地合一上路後，成本與售價都攤在陽光下，加上有賺才要課稅，成本高未來課稅也少，房地合一還享400萬自用免稅，其餘稅率10％，並能按照比例重購退稅，在豪宅跌至甜蜜點的當下，吸不少豪客進場。

(中國時報)