觀光旅館、銀髮宅 日商來探路

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中國時報
／台北報導

仲量聯行調查台灣商用不動產在新的一年，吸引投資金額可望較去年大幅成長1至2成，超越亞太商用不動產投資額平均年增5％幅度，總經理趙正義指出，除了基期低，日本、新加坡、美國大舉來台尋找投資標的也是主因，預期吸引國內外投資總額上看800億，其中又以觀光旅館、銀髮養生宅等最夯。高力國際董事李日寶更指出，當前來台尋找投資標的外資多達20餘組。

趙正義透露，目前各項投資標的以觀光飯店、旅館最受矚目，其中又以日商最積極。李日寶說，台灣每年吸引千萬人次的海外人士來台觀光旅遊，其中日本來台人數即達200萬人次，看準此商機，促使許多日本連鎖飯店業者來台探路，想逢低買進，或租用大樓改建飯店。

世邦魏理仕統計，2018年至2022年全台觀光旅館新供給總計7560房，未來3年至少有8家新的國際品牌飯店成立。世邦魏理仕台灣研究部副董事李嘉玶指出，國際酒店集團看好台灣旅遊市場的發展潛力，持續有新品牌前來尋找投資標的。他認為，未來3年內各地新飯店陸續釋出，但部分縣市如嘉義縣、台東縣等現有旅館供給較少且觀光資源充沛的地區，將不致面臨供給過剩的問題。

除飯店旅館，銀髮養生宅也是吸引海外資金來台投資重要標的！目前國內業者已有新光在板橋、台開在花蓮規畫推出新案，搶食這塊商機，趙正義指出，大陸萬通集團也有意在台投資銀髮養生宅。

(中國時報)

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