電動汽車出任務 稽查更環保

嘉義縣環保局局長顏旭明（左）與路得寶公司營運長盧關仁（右）示範如何充電。（張伊珊攝）

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中國時報
／嘉縣報導

對抗PM2.5，嘉義縣環保局與路得寶交通股份有限公司合作，向凱勝綠能科技公司承租5輛電動車，成立全台第1支電動環保零排放稽查車隊，以每輛電動稽查車日平均行駛約300公里換算，1年至少可減少PM2.5 排放量達47.5公斤。環保局綜合計畫科科長顏瑞瑩表示，同仁試駕兩周評價不俗，尤其電動車既符合環保概念，又不用擔心浮動油價成本，間接省下公帑支出。

嘉縣環保局長顏旭明與路得寶交通公司營運長盧關仁17日宣布，全台第1支電動環保稽查車隊在嘉縣成立，顏旭明指出，每年9月到隔年3月，嘉縣天空總是霧茫茫，約有37％細懸浮微粒PM2.5是由汽機車等汙染源排放產生，身為空氣汙染防治機構，配合政院提出2030年公務車及公車全面電動化政策，嘉縣決定率先以電動車取代汽柴油車做為稽查車。

盧關仁表示，路得寶長期推動綠能運輸，嘉縣環保局有意引進零排放電動車，雙方一拍即合。環保局使用的這款電動車，不但符合台灣各項檢驗標準，充電快速又簡單，可在2個小時內完成充電，續航力達到400公里，跑遍嘉義沒問題，更不用說來回一趟阿里山。

盧關仁指出，與嘉縣環保局合作成立電動稽查車隊是全台首創，希望嘉義縣能成為全台環保單位的範例，畢竟環保單位要去查別人製造空汙，自己就是空汙製造者，說不過去，且考量到公部門的預算編列，這次與嘉縣環保局是採租賃合作，不只電池有5年保固，每月租金也包括保險支出及所有保養與維修費用。

目前路得寶在全台所設充電站已達預定7成，接下來會以環島規格完成剩餘3成目標，讓凱勝綠能的電動車全台趴趴走，並與其他縣市政府或公部門接洽合作，一同推動低碳綠能公共運輸，致力改善空氣汙染。

(中國時報)

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