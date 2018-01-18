和春學院「師徒課」 經驗傳承

2018年01月18日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

教育部推動技專校院教學創新先導計畫，和春技術學院配合推出2個教師成長專業社群、5門理論與實務結合的課程計畫，17日在校內舉辦成果展，其中「探索台灣師徒倫理」課程安排學生訪問傑出校友，透過經驗傳承，提升學習態度。

為推動創業人才培育核心課程、引導學生透過實作產出技術突破及應用價值，和春技術學院配合教育部辦理「106年技專校院教學創新先導計畫」，17日成果展於動態部分有學生調酒表演、教師成長社群成果演示，周邊則展出各項靜態成果。

和春技術學院執行長羅世雄表示，針對教學創新先導計畫，和春規畫「教師問題導向學習（PBL）」及「教學觀課」等2個專業社群，提升教學品質。

羅世雄說，因和春是強調實務與理論結合的學校，相關課程設計包括「餐旅系初階應用程式設計」、「科技人性與科技生活創業」、「探索台灣師徒倫理」、「高齡照護餐飲開發與微型創業」及「一起來策展─從新南向微型博物館做起」等5門課程。

高齡照護餐飲課程因應老齡化社會來臨，指導學生針對長輩需求，開發各項軟嫩、易入口咀嚼的菜色，連用餐環境設計也得符合老年人行動需求。

2013年總統教育獎得主、和春技術學院二技資訊管理系學生耿美琪也參加「探索台灣師徒倫理課程」，訪問在調酒界嶄露頭角的傑出校友。耿美琪說，透過學長經驗分享，讓她了解「每次競賽對手，就是自己」，更有勇氣與動力向夢想邁進。

(中國時報)