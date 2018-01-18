日將推動印度洋戰略性靠港

2018年01月18日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京17日電 ／東京17日電

日本政府將強化海上自衛隊船艦停靠海外港口、推動防衛交流的「戰略性靠港」計畫，這是日本政府提出「自由開放的印度太平洋戰略」中的一環，也有牽制在印度洋沿岸擴大影響力的中國之用心。

提高海上自衛隊存在感

《每日新聞》報導，「戰略性靠港」計畫乃日本與共享民主主義和法治等價值觀的美國等國合作，針對馬來西亞、緬甸等印度洋沿岸國家，透過國防當局之間的交流和研修，努力推廣航行自由的重要性，除了支援沿岸各國建構防衛能力外，還可提高海上自衛隊的存在感。

日本除了與美國、印度、英國、法國等合作之外，也將與澳洲協商相關事宜。日本政府去年9月起，便在美日印外相會談以及日英外相、國防相相關閣僚會議（2加2會議）上，要求讓日本海上自衛隊船艦停靠當地的港口。

與美印英法澳等國合作

日本首相安倍晉三預定與18日訪日的澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）舉行會談，本月下旬預定召開「日法2加2會議」等，都將討論靠港合作事宜。

海上自衛隊繼2017年之後，2018年夏季也將派搭載直升機的「出雲號」護衛艦到南海和印度洋訪問，將與沿岸各國的防衛當局交流，同時提供各國年輕士官的研修。

交流防海盜加深影響力

防衛省還考慮加強日本與非洲索馬利亞外海防禦海盜的船艦之往來交流。擬透過與美、澳、印、英、法等國的合作，將海上監視、災害救援、人道支援、國際法等相關知識傳遞給印度洋沿岸國家，以加深對沿岸國家的影響力。

中國在南海加強設軍事據點，積極在印度洋沿岸的斯里蘭卡、巴基斯坦、阿曼等國家開發港灣，推動現代版絲路經濟圈構想，對印度洋國家擴大影響力。日本的「戰略性靠港」計畫也有牽制北京的用心。

(中國時報)