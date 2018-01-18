兩韓將舉統一旗 共組女冰球隊

南北韓17日在邊境板門店南韓方的「和平之家」舉行副部長級冬奧會談。圖為南韓統一部次官千海成（中右）和北韓首席代表田鐘秀在會談時握手。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

南北韓17日上午針對平昌冬奧舉行第3次會議，這次是副部長級會談，不到1小時便落幕。雙方在11個事項達成共識，商定在平昌冬奧會開幕式上舉統一旗共同入場，兩韓並共組女子冰上曲棍球隊參賽。

另外，北韓將派出230人啦啦隊赴冬奧，並派遣30人規模的跆拳道示範團，在平昌和首爾舉行示範表演。

這次協商在板門店南韓方的「和平之家」舉行，旨在討論一些事務性問題。按聯合國制裁規定，南韓不得直接提供資金補助北韓交通與住宿費用。此外，北韓若搭船或搭機進入南韓也將違反南韓對北韓的單邊制裁，北韓提出「西海線陸路」經板門店入韓方案。南韓統一部官員稱，這可能是指經由開城工業園區的京義線陸路。

統一部表示，南韓代表團會與對方協商出讓冬奧可以和平進行又不違反聯合國制裁的兩全辦法。統一部透露，雙方還就北韓代表團參賽項目、參賽人數、跆拳道表演團規模、南北韓聯合文藝表演、讓北韓馬息嶺滑雪場分擔部分訓練活動等深入交換意見。

另一個值得注意的發展是，北韓除了參加平昌冬奧，也將派團參加帕奧。平昌冬奧組委會主席李熙範說，由於這將是北韓首次參加帕奧，具有重要意義。

對於合組女子冰上曲棍球隊，南韓民間與體壇仍有些雜音，因為大家心知肚明，北韓參加冬奧作秀的成分居多，不可能因此放棄核武，若因為合組隊伍，導致南韓必須因此犧牲多位為這次盛會而流血流汗準備多年的運動員，不讓他們上場，等於是讓他們做了兩韓政治的犧牲品。而開幕式若不能懸掛南韓的太極旗，改掛「統一旗」，也讓南韓民間難以接受。

兩韓將於20日與國際奧委會在瑞士洛桑開會協商，並依照17日會談結果繼續磋商並敲定方案，最終確定北韓參賽項目及運動員人數等。

(中國時報)

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