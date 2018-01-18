新聞透視－對陸政經分離 安倍手法靈活

2018年01月18日 04:10 中國時報 季節

曾長期作為世界GDP第二大國的日本，在被大陸超車後，面對越來越強的大陸，在政治和經濟上採取完全不同的做法。政治軍事上維繫美日聯盟並拉攏亞洲國家，企圖避免大陸影響力在亞洲獨大；但經濟上卻積極搭大陸經濟崛起的便車，不但決定參與一帶一路，未來還可能很快加入亞投行。

面對經濟成長率、工作年齡人口比率都比自己高的大陸，日本自知和大陸的實力差距只會越拉越大，所以從經濟上而言，與其跟大陸徹底對立，不如加入大陸所主導的各種區域性經濟體系，希望能水漲船高。

日本從近代以來便長期以亞洲大國自許，又和大陸有歷史認知和東海紛爭，同時也視台灣海峽到南中國海航線為其生命線，因此不甘心也不放心讓大陸主導亞洲的秩序，但在參與大陸建構的區域經濟體系同時，日本則想盡辦法在亞洲各國見縫插針，加強與各國在政治軍事上的合作及影響力，遏制大陸勢力。

除了強化海上自衛隊船艦停靠海外港口、推動防衛交流的「戰略性靠港」計畫之外，日本更開啟軍援模式，將海上保安廳用過的乃至於新造巡邏艇轉讓給菲律賓、越南等國，時間正好是菲越正與大陸為南海島礁歸屬衝突之際，用意不言而喻。

對於一般民眾而言，很難想像中日可以在經濟上如此密切往來交好，政治軍事上卻又高度對立，然而從現實主義的思考下，安倍政府推行的外交正是在這樣的矛盾中尋找平衡。在亞洲，也非日本單獨如此，越、菲及馬在跟大陸爭奪南海島礁的同時，仍跟大陸保持密切經貿關係。這些國家的作法，也應該值得國人深思。

(中國時報)