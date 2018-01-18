台日軍艦互訪 機會不大

2018年01月18日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京17日電 ／東京17日電

某台灣軍事專家對於日本的戰略性靠港計畫表示，「中國的勢力在印度洋周遭一直滲透進去，那周邊的國家如斯里蘭卡、巴基斯坦、緬甸等國，中國都有投資建設港灣，中共的意圖當然也是想使用他們的軍港，所以日本也會想辦法抵制，也想加強與那些國家的合作，提高在那些國家的能見度，這是日本的想法。」

有關美國《國防授權法》中有提及軍艦互訪的部分，該專家認為，「那只是一個構想」。至於日本的印度太平洋戰略中的「戰略性靠港」有沒有包括台灣，他表示，「我覺得應該還沒有，因為日本人的個性非常小心謹慎，他們會一步一步來。美國如果沒有實現美台雙方軍艦互訪的話，我想日本也不會這樣做的。」

東京大學東洋文化研究所教授松田康博也指出，「日本現在的狀況是要加強日中關係，在這樣的狀況之下是不太可能(推動軍艦互訪)的，可預見的未來也是不太可能的。倒是可能引發一些有趣的話題，例如有人提出日本版《台灣關係法》等。」

最近台日之間傳出應該有《台灣關係法》的討論，駐日代表謝長廷日前受訪時也表示，他認為台日之間交流也應該有法源的根據，但不是用《台灣關係法》的名稱。

這位台灣軍事專家對此表示，台日之間已簽署漁業、觀光、經貿等各種協議，謝長廷的想法應該是要將這些協議綜合成總法，但名稱不叫《台灣關係法》。

他也強調，「當然至今的協議中，尚未有跟國防相關的。我想沒那麼快，目前來講還是相當不容易，雖然美國這樣做了，但日本也不見得一定會跟隨這麼做。」

至於我駐日代表處會不會主動去推動台日國防交流，他表示，「就算我們提出來，日本也不會照做，而且國防事務本來就是所有交流中最敏感的部分，中共的壓力會直接壓在日本身上，所以在台日國防交流方面，日本都會很小心的。」

(中國時報)