M503爭議 陸4點聲明駁民進黨指控！國台辦：通氣不是要台灣同意

大陸國台辦發言人馬曉光。（中新社）

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中國時報
／北京報導
針對M503爭議，大陸國台辦發言人馬曉光昨提出4點聲明，反駁民進黨政府指控。圖為上海飛航情報區管制人員向媒體解說，新開M503航路對兩岸及國際航空公司都有利。（盧素梅攝）

針對開通M503北上及相關航線引發的爭議，大陸國台辦發言人馬曉光昨提出4點聲明，反駁民進黨政府的指控。他強調，此航線完全位於上海飛航情報區內，屬大陸內部事務；2015年陸方承諾啟用時會事先「通氣」，並不意味著啟用需要台灣方面的同意。而1月4日啟用相關航線前，也向台方作了通報，台方的指控完全不符合事實。

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我方不接受單向知會

陸委會回應稱，2015年兩岸民航主管部門經多次協商達成共識，對於何時啟用相關航線，會「經雙方溝通確認」，絕非陸方所稱「單向知會」我方即可；陸方並未與我方民航局或航管人員進行溝通確認，片面啟用航路，我方無法接受。

針對開通M503北上航線及銜接航線所引發的爭議，馬曉光昨做出完整聲明。他指出，第一，海峽西岸空域是大陸長三角往返珠三角地區以及港澳、東南亞等地區的空中交通要道，兩岸空中直達航路也經過該地區。開通M503北上及銜接航線，是為緩解該地區航班快速成長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤。

馬曉光指出，近年來該區域航班快速成長，交通流量密度極高，延誤日趨嚴重。北上航線不開通，嚴重影響東南亞和港澳地區經長三角北上。相關銜接線不啟用，始終制約A470航線航班分流。

他表示，據統計，2017年香港去往上海浦東航班中，航班平均延誤高達103分鐘，較2016年同期成長5.1％。航路平均正點率僅為46％。啟用M503北上航線及相關銜接航線，將有效緩解現有航線流量壓力。

第二是M503航線完全位於台灣海峽靠近大陸一側，在上海飛航情報區內。馬曉光指出，設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作，是大陸的內部事務，不涉及台灣的航線和航點，完全不存在單方面開通的問題。

馬曉光說，第三是2015年3月該航線啟用前，大陸方面充分考慮台方關切，與台灣方面進行溝通。在溝通中，大陸方面表示，以後開啟M503北上航線和相關銜接航線時，會事先與台灣方面「通氣」。但這並不意味著，開通該航線需要台灣方面的同意。

啟用以來平均每天27班

他指出，即便如此，在1月4日大陸啟用M503北上及相關銜接航線前，陸方也向台方作通報。台方聲稱大陸違反雙方2015年達成的共識，完全不符合事實。

馬曉光說，第四是自M503航線啟用南下航線以來，總體運行安全平穩，港澳地區及東南亞航空公司普遍參與，有效發揮國際民航航線的作用。北上航線及銜接線開通以來，平均每天飛行27班，充分說明該航線的安全性和可靠性，不存在影響台灣飛行安全問題。

(中國時報)

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