2017台赴陸人次、兩岸貿易額飆新高

2018年01月18日 04:10 中國時報 楊家鑫 、王思慧／綜合報導 、王思慧／綜合報導

大陸國台辦昨舉行2018年首場記者會，發言人馬曉光總結2017年指出，去年兩岸來往人次達878萬人次，其中台灣居民來大陸587萬人次，再創歷史新高，2017年兩岸貿易額1993.9億美元，同比增長11.3％，也創歷史新高。此外，去年大陸推出20多項惠台政策措施，為台灣青年提供各類實習就業崗位逾1.2萬個。

此外，陸客來台去年共273萬人，減少約22.19％，觀光局副局長張錫聰表示，由於2016年520前，陸客因為擔心之後不能來台，紛紛來台觀光，導致人數暴漲，520過後便大幅減少，因此2017年上半年跟前一年同期比較，呈現負成長，最多減少5成。不過，2017年下半年，因前一年下半年人數都很少，數字呈現較為趨緩，甚至成長20％。2017年陸客來台人數比2016年震盪。

馬曉光昨指出，2017年大陸堅持為台灣同胞辦好事、做實事。出台20多項政策措施，包括擴大招收台生規模、解決台胞住房公積金問題、為台青提供各類實習就業崗位逾1.2萬個、兩岸青創基地示範點累計入駐或服務團隊1400多個等。

他表示，同時也持續深化兩岸經濟合作。設立廣西、四川海峽兩岸產業合作區，為台商向中西部發展及參與「一帶一路」建設搭建平台。2017年兩岸貿易額1993.9億美元，同比增長11.3％，再創歷史新高。大陸實際使用台資47.3億美元，同比增長30.9％。

馬曉光強調，兩岸面臨複雜因素增多，風險挑戰增大，但我們完全有信心、有能力應對挑戰，推動兩岸關係繼續克難前行。

(中國時報)