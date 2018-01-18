陸批台旅法 挾洋自重恐引火燒身

2018年01月18日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

關於美國眾議院此前通過「台灣旅行法」，推動美台所有層級官員互訪。大陸國台辦發言人馬曉光昨強硬表態稱，「奉勸台灣方面不要挾洋自重，以免引火燒身。」同時針對近來大陸「武統」聲浪提高，蔡總統曾說相信大陸不會對台動武，馬曉光表示，「武統」聲浪提高的主因，還是台灣日益猖獗的「台獨」分裂活動；大陸願盡最大努力，追求和平統一前景，但絕不允許台獨分裂勢力分裂中國。

陸委會昨反駁稱，大陸持續對台外交打壓、軍事威懾，威脅台海及區域和平穩定，是造成兩岸對立螺旋上升的根源。北京當局應反求諸己，切勿一再無的放矢、恣意指控我「去中國化」、「漸進台獨」。無視台灣民意反彈，只會加深兩岸民心鴻溝，損害兩岸人民和諧相處的權益。

針對「台灣旅行法」，馬曉光強調，美方有關法案違反中美三個聯合公報確立的一中原則，我們堅決反對。我們奉勸台灣方面不要挾洋自重，以免引火燒身。

至於近來大陸「武統」聲音越來越多，蔡總統曾說「相信大陸方面不會對台動武」，馬曉光表示，之所以造成最近兩岸「武統」聲浪升高，主因還是台灣日益猖獗的形形色色的「台獨」分裂活動。

提到蔣經國先生，馬曉光說，蔣經國先生堅持一個中國，反對台獨，追求國家統一，並為兩岸關係緩和做了一定的努力。

(中國時報)