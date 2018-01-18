美中逆差擴大 川普向習表失望

2018年01月18日 04:10 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸國家主席習近平與美國總統川普16日通電話，談到中美貿易和北韓問題。法國國際廣播電台指大陸官媒新華社的報導少了一句很關鍵的話：川普告訴習近平：「對美中貿易逆差持續增長很失望，此種狀況不能持續下去。」

法廣報導稱，與大陸官媒輕描淡寫的報導不同，美國白宮發出的書面聲明顯示，川普表達的立場很尖銳。白宮書面聲明指出，「川普總統對美中貿易逆差持續成長表達失望」，「川普總統明白無誤地表示，這種狀況不能持續下去」。

川普與習近平通話後，新華社率先發出消息。據新華社報導，習近平在通話時表示，中方願同美國一道推動妥善解決北韓核問題，各方應該共同努力把「來之不易的緩和勢頭」延續下去，為重啟對話創造條件。

關於涉及雙方利益的經貿關係，據新華社報導，習近平只提到「兩國經貿合作符合雙方人民利益，要妥善處理解決經貿分歧」。官媒還報導說，川普表示，美國高度重視對華關係和美中合作，願同中方處理好經貿問題。

其實，美中貿易戰近日傳出濃濃煙硝味。美商務部11日宣布，已完成有關鋼鐵產品進口是否損害美國國家安全的調查，並將這份「232條款」國安報告提交白宮。相關專家表示，該項調查大部分是針對中國企業的。川普有90天時間根據調查結果採取相應措施。美國貿易代表辦公室12日將阿里巴巴旗下網路交易平台淘寶，列入「惡名市場」名單。

川普上任後一心想扭轉美中貿易逆差，但大陸對美貿易順差2017年再創新高。美對華貿易赤字2017年不包括12月分就已高達3440億美元。

(中國時報)