遼寧號過台海 低調節制

大陸航空母艦遼寧號與其伴隨護衛艦隻，由南海北上，沿台灣海峽中線以西航行，於前天上午進入台灣海峽，昨中午駛離我防空識別區。（中新社）

友善列印
中國時報
／台北報導

國防部昨表示，大陸航空母艦遼寧號與其伴隨護衛艦隻，由南海北上，沿台灣海峽中線以西航行，於前天上午進入台灣海峽，昨中午駛離我防空識別區。軍方官員說，遼寧號數次經過台灣海峽，走的都是國際航道，相當節制。

軍方官員說，台灣海峽是國際航道，各國船隻都可無害通過，大家可以走，如果大陸的軍艦不能走，是說不過去；再者，遼寧號走台灣海峽，都相當低調，也很節制，都在海峽中線以西航行，只做它該做的訓練科目，並沒有不尋常的作為。

軍方官員說，我方評估遼寧號要有戰力起碼要5年，一個航母艦隊遠海長訓，從空中、水面到水下，環環相扣，不能有弱點，遼寧號現在訓練的科目就是航母戰力的整合；遼寧號與其護衛艦隻，須扮演好各自角色，只要空中、水面或水下有一個環節戰力有漏洞，遼寧號就會成為箭靶。

軍方官員說，遼寧號早在1988年就下水，大陸從烏克蘭買回後雖拖到大連船廠整建，加上國造的雷達、航電和武器系統，船身結構和重要的輪機仍是俄製，並沒有汰換，對於一艘年齡近30年的老船來說，遠海長訓不宜過於頻繁，否則對船體和機件會很傷，因此判斷遼寧號穿越台海或遠航長訓，不致成為常態。

遼寧號這次長訓，與其護衛艦艇於元月初自青島出發，我國防部於4日公布，遼寧號已通過浙江舟山海域，5日通過台灣海峽進南海。昨循台灣海峽同一路線北返，而非經巴士海峽走台灣東部海域的繞島航程。這次遼寧號在海南島停留約一周。

遼寧號先後於2013年11月、2016年12月、2017年7月及今年元月，經台灣海峽遠航長訓，其中，只有第一次訓練超過1個月，其後均不到半個月，這次只有11天。

(中國時報)

美中逆差擴大 川普向習表失望

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。