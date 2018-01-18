遼寧號過台海 低調節制

2018年01月18日 04:10 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

國防部昨表示，大陸航空母艦遼寧號與其伴隨護衛艦隻，由南海北上，沿台灣海峽中線以西航行，於前天上午進入台灣海峽，昨中午駛離我防空識別區。軍方官員說，遼寧號數次經過台灣海峽，走的都是國際航道，相當節制。

軍方官員說，台灣海峽是國際航道，各國船隻都可無害通過，大家可以走，如果大陸的軍艦不能走，是說不過去；再者，遼寧號走台灣海峽，都相當低調，也很節制，都在海峽中線以西航行，只做它該做的訓練科目，並沒有不尋常的作為。

軍方官員說，我方評估遼寧號要有戰力起碼要5年，一個航母艦隊遠海長訓，從空中、水面到水下，環環相扣，不能有弱點，遼寧號現在訓練的科目就是航母戰力的整合；遼寧號與其護衛艦隻，須扮演好各自角色，只要空中、水面或水下有一個環節戰力有漏洞，遼寧號就會成為箭靶。

軍方官員說，遼寧號早在1988年就下水，大陸從烏克蘭買回後雖拖到大連船廠整建，加上國造的雷達、航電和武器系統，船身結構和重要的輪機仍是俄製，並沒有汰換，對於一艘年齡近30年的老船來說，遠海長訓不宜過於頻繁，否則對船體和機件會很傷，因此判斷遼寧號穿越台海或遠航長訓，不致成為常態。

遼寧號這次長訓，與其護衛艦艇於元月初自青島出發，我國防部於4日公布，遼寧號已通過浙江舟山海域，5日通過台灣海峽進南海。昨循台灣海峽同一路線北返，而非經巴士海峽走台灣東部海域的繞島航程。這次遼寧號在海南島停留約一周。

遼寧號先後於2013年11月、2016年12月、2017年7月及今年元月，經台灣海峽遠航長訓，其中，只有第一次訓練超過1個月，其後均不到半個月，這次只有11天。

(中國時報)