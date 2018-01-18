司機修路遭撞死 子誓承遺志

2018年01月18日 04:10 中國時報 林宏聰 、 曹明正 ／高雄報導 ／高雄報導

49歲油罐車司機桂安全，經常自掏腰包修補路面坑洞，行善10餘年，16日深夜，他帶著大兒子到大發工業區修路，竟被後方小客車撞上，送醫不治；首次陪父親修路的兒子原在車上等，目睹慘況崩潰痛哭，經一夜平復後，誓言承襲父親遺志，也會準備反光背心，做好防護，記取父親用生命換來的教訓。

夜昏暗 人被撞飛10米

警方調查，桂男晚間帶25歲兒子桂銘駿，到工業區內修路，疑因沒穿反光背心、也未置放三角錐，蹲在路中央倒下一包水泥後，即被後方的小客車撞上，整個人彈飛10多公尺，因頭部重創，送小港醫院搶救仍宣告不治。

肇事的陳姓男子沒喝酒，撞死人後嚇得臉色發白，他說，當時駕車要到大樹區找朋友，時速約50公里，行經工業區時燈光昏暗，沒看到路中央有人蹲著，踩煞車已經來不及。

目睹父親慘死的桂銘駿難過表示，他在桃園做木工學徒，最近回高雄，案發當天是在前鎮區的老婆娘家，爸爸來載他到高雄火車站搭車北上，中途要他陪著去補個坑洞，「這是我第一次陪他去修路，他說不會花多久時間，怎麼知道竟然出事！」

子跟班 目睹慘況崩潰

桂安全的媽媽、妹妹及兒子17日回到現場招魂，一度擲無筊，直到桂銘駿開口要爸爸放心，說他會好好照顧妹妹及弟弟，才擲出允筊。

做功德 自費補路10年

「我才罵過他，要他別那麼雞婆！」桂母哽咽說，兒子開油罐車20年，一直是優良駕駛，從沒違規紀錄，自掏腰包修補道路坑洞已10多年，她曾埋怨兒子的修路工具、水泥砂石材料很占空間，但篤信佛教的兒子總回應「這是在做功德！」她說為何不留著給政府做，桂安全卻笑著解釋，政府有更重要的事情要做，等到公部門來修，恐怕已有人摔倒受傷。

孝順的桂安全，原在高雄開油罐車，因父親年邁生病，2、3年前改到花蓮亞泥開砂石車，也帶著父親就近照顧，直到父親過世，去年底才回高雄；桂母透露，兒子月薪4萬多，要撫養小孩，手頭不寬裕仍熱心公益。

高巿府工務局養工處表示，不鼓勵民眾這樣做，除道路維護管理本來就是公部門該做的事，另方面也很容易因為品質良莠不齊，導致責任歸責不明，發生死傷更是他們最不想看到的。

(中國時報)