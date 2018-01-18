富家子載妹撞客運 千萬超跑毀了

2018年01月18日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

21歲邱姓男大生，16日晚間駕駛法拉利458超跑載妹，在北市失控撞上2輛客運，造價1600萬元的超跑車頭全毀，所幸無人傷亡。外界原以為邱是租車把妹，但傳出該輛超跑是邱家購買的。警方僅表示，因是單純車禍，未對背景多加過問，不過，對邱男父母到場後情緒顯得十分平靜，印象深刻，研判家境不錯。

前晚10時許，邱駕駛法拉利458超跑，從市府路左轉松高路後，疑似車速太快，先擦撞對向停等紅燈的國光客運左車尾，再撞上第2輛客運的車頭，嚇得客運上的乘客驚叫連連。

員警到場發現法拉利車頭全毀，所幸車上安全氣囊及時發揮作用，邱男及21歲女子僅輕微擦傷，並無大礙。員警對邱及客運司機酒測，確認3人沒喝酒，國光客運也緊急調派車輛讓乘客換乘。

邱供稱，不知道發生什麼事，「車子起步後就撞上了」，表示願意賠償客運車損。邱的父母接獲通知趕到警局，對兒子肇事態度相當平靜，僅默默在旁陪伴，並未當場發怒或有責備之意。

超跑租賃業者表示，若該超跑是租來的，每天行情約5至10萬元，且要有一定的財力證明。發生那麼嚴重的車禍，幾乎不可能再維修了，多由客人依車輛折舊後的價格買回，有業者便透露，該輛超跑其實是邱家的，而邱是富二代，但警方認為車籍沒問題，所以未特別注意。

(中國時報)