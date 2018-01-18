2嫌開槍襲警 子彈驚險飛過頭

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中國時報
／屏東報導

好驚險!潮州鎮17日晚間發生開槍襲警案，員警送傳票到民眾家時，發現該住處出入複雜，正準備敲門查看時，不料，屋內的黃姓及廖姓男子一見警方上門，竟拔槍朝員警開1槍，見到支援警力到場又開1槍，幸好無人受傷，2嫌最後逃到倉庫躲藏，在警方勸說下平安落幕。

警方指出，光華所警員送傳票到劉姓屋主家時，發現屋內有異狀，趨前查看時，37歲黃姓男子、40歲廖姓男子見警方上門，趕緊往二樓跑還把房門鎖住，警方追上，黃嫌竟持槍往門外開1槍，幸好員警躲得快，子彈從頭頂飛過，未受傷。

警方隨即呼叫警力支援，2嫌趁隙從陽台跳到屋頂欲逃脫，但跳到隔棟屋頂時，因看到大批警力前來圍捕，黃嫌一怒之下又朝警射擊1發，幸沒打中。2嫌隨後又跳到隔壁棟，往1樓急竄，最後躲在一處倉庫裡，警方地毯式搜索1小時後，發現2人蹤跡。

黃嫌見無處可逃，持1把槍抵著脖子作勢要警方不要靠近，而他的腳邊還有1把手槍。警方擔心他反擊，不敢妄動，花了半小時勸說喊話，2嫌才同意棄械投降。

警方表示，現場起獲2把改造手槍、6顆子彈及1包安非他命，2嫌因有毒品前科，誤以為送傳票的警員是來緝捕他們，心虛逃跑並開槍襲警，反而惹了大麻煩，全案由警方偵辦中。

(中國時報)

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