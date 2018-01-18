國籍兩頭空 陸配泣求身分證

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中國時報
／台北報導

楊姓陸配因丈夫自首假結婚，結婚登記與戶籍陸續遭內政部戶政司撤銷，恐被遣返，她憂心戶籍被撤銷，原陸籍又因要取得台身分證而放棄，成了「國際人球」。17日與國民黨籍立委林麗蟬一起對外哭喊求助，林麗蟬質疑，相關法規製造許多「媽媽難民」與無國（戶）籍人球，為保障外配人權，她將提案修法。

新住民突破52萬人，但國籍法及兩岸人民關係條例卻規定，經結婚或收養而歸化我國籍者或設有戶籍者，如被法院判決因「假結婚」或「假收養」而獲得國籍或戶籍，無論歸化多久、違失情節，均可註銷。

林麗蟬接獲個案陳情，陳情人係來台逾10年，且已取得身分證、目前育有兩子的陸配楊女士。丈夫多年前捲入刑事案件，因故自首「假結婚」獲判緩刑，楊女則為不起訴處分；其丈夫後又為債務問題，不想拖累家庭，與楊女離婚，但兩人仍同居。

未料，楊女的結婚登記與戶籍陸續遭內政部戶政司撤銷，恐被遣返。她昨聲淚俱下表示，其丈夫是中度身心障礙者，家中經濟支柱全仰賴她一人；如今戶籍被撤銷，原陸籍又因要取得台身分證而放棄，成了「國際人球」。

想到自己的孩子即將失去母親，楊女更一度淚崩大喊：「拜託！身分證還給我！」她的丈夫則是全程低頭，不發一語，顯得相當無助。

政大法律系教授廖元豪認為，現行制度設計有瑕疵，至少應先等新移民恢復原有國籍後，再撤銷我國籍。此外，婚姻屬民事契約，應由民事法庭直接認定婚姻無效或撤銷，不能由行政機關，或是依照刑事法庭判決，就認定是假結婚進而撤銷國籍。

內政部戶政司專委陳子和說明，國籍法2016修正時，已考量要保障外籍配偶人權，過去發現有假結婚，5年內就要撤銷國籍，如今已改為2年內才撤銷；如歸化超過5年則不撤銷國籍，撤銷國籍前也會召開審查會。他強調，世界各國都不樂見以假結婚方式，取得身分證。

(中國時報)

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