買年菜 南門市場e次購足

2018年01月18日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

年節將至，南門市場年菜採購月17日宣告起跑，今年首推線上名攤年菜線上購足方案，讓消費者可以免排隊自由選配，一次購足市場內名攤商品，台北市長柯文哲也笑說，南門市場是採買年貨的重要指標，更是台北市的「代言人」。

柯文哲讚市場有口碑

柯文哲表示，南門市場本來就是台北市的標竿市場，整齊清潔、動線有規畫，市場賣的菜色品質也相當好，長期以來，南門市場已成為台北市的城市代言人，他也透露妻子陳佩琪在附近的婦幼醫院上班，下班常會來逛南門市場。

因應網路世代，南門市場各家名店原先就有網購宅配服務，今年首推線上一次購足年菜的活動，即日起至2月15日，民眾上南門市場臉書或官網，包括萬有全的富貴雙方、徐家的八寶芋泥、隆記的甘蔗雞、億長御坊的心太軟等6種組合、70多種商品，讓消費者可以免排隊自由選配，一次購足年菜，更提供直接新鮮冷凍宅配。

新菜加價老口味不漲

南門市場會長王銓國說，今年南門市場臉書上設置有特色的商品，希望消費者可以利用網路平台來看年菜。王銓國自豪表示，南門市場的年菜有口皆碑，因為走精緻路線，雖然價格稍貴一些，但用料絕對沒有地方比得上。

至於價格方面，王銓國指出，除了一些新菜加料升級讓價格變高，其餘都維持往年水平，並推薦八寶飯、佛跳牆等年菜，及今年新推出的狗來富豆沙包、饅頭，外型討喜也希望能帶動買氣。

(中國時報)