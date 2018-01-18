男性被家暴人數逐年激增

近10年來男性被家暴人數激增，新北市家防中心呼籲受暴男性勇敢站出來。（示意圖，新北市社會局提供）

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中國時報
／新北報導

一般人刻板印象，總認為家暴受害人多為女性，但根據統計，近10年男性被家暴人數比率，從17％激增到28％，但受傳統性別刻板印象影響，男性被要求要陽剛、堅毅、不能示弱、不能求助，社會局認為男性被家暴實際比例應超過三成五。

比例恐超過三成五

根據新北市社會局統計，2016年家暴通報有2萬601件，其中男性4089件占19.8％；去年1至9月家暴通報案件1萬5157件，男性有3135件，占比提升到20.7％。衛服部性別統計也顯示，2005年到2016年，全國男性被害人比率已從17％大幅增加到28％。

新北市進一步分析男性受暴者，有53％是遭到「肢體暴力」、45％受「精神暴力」，「經濟暴力」控制的也有2％，男女被害人遭遇其實大同小異。

新北市家防中心主任許芝綺說，不管男女都可能受到家暴威脅，男性比例逐年攀升，主要是社會兩性平等意識漸覺醒，過去選擇隱忍的個案，漸願對外求援。

不過，男性通報比例仍遠低於女性，許芝綺說，除男性「愛面子」不敢向外求助仍占部分比例外，大部分男性比較有經濟基礎，加上家族、朋友後援，較能夠自行解決，遠離家暴，較不會需要政府單位介入處理。

宣導「暴力零容忍」

新北市家防中心也培訓一批由鄰里長、人民團體領袖、社區發展協會領導人、志工、老師、榮譽觀護人、新住民等組成的「紫絲帶達人」，投入宣導「暴力零容忍」，呼籲不管男女都該勇敢站出來。

(中國時報)

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