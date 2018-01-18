謝燦輝拚宜蘭縣長 打清廉牌

2018年01月18日 04:10 中國時報 李忠一 、 曾薏蘋 ／綜合報導 ／綜合報導

宜蘭冬山鄉長謝燦輝17日在支持者的陪同下，赴民進黨中央黨部登記參加宜蘭縣長初選，他是繼立委陳歐珀後第2位登記參與初選，謝燦輝以「清廉勤政，找回民心」為政見，盼能興利除弊，讓宜蘭縣未來的發展愈來愈好。

盼興利除弊活化經濟

謝燦輝是在議員游祥德、代表會主席黃強呈、鄉長參選人林峻輔，以及多名村長、代表等人的陪同下，從鄉公所出發，北上到民進黨中央黨部完成登記初選。

謝燦輝的參選縣長政見主軸是「清廉勤政，找回民心」，施政方向有活化在地經濟、友善觀光環境、樂活高齡城市、加值科技農業、完備交通系統、紮根創客教育等。

堅持做對的事走到底

謝燦輝形容，他去登記就好像是去投履歷表，像在應徵選宜蘭縣長，登記後會循黨的選舉制度來走，並堅持做對的事。他表示，為政者要了解百姓的需求，且能做到才有意義，而非蠻幹、做百姓不喜歡的事。

謝燦輝坦言，跟主要對手陳歐珀相比，他有「被邊緣化的感覺」，畢竟身為鄉長在曝光率、資源上都遠不如立委，但謝燦輝強調，他是做事的人，如果要選擇會做事的人就支持他，雖然初選是一條辛苦的路，但會堅持走到最後。

遵守黨的遊戲規則

此外，謝燦輝被問到代理縣長陳金德未來是否有被黨徵召的可能？謝燦輝表示，「黨沒有這樣講」；據透露，陳金德前天一場餐敘即明確表明，「不選縣長，不是指不參加初選，因為現在已經是縣長，這樣就夠了。」

談到黨若改徵召陳金德，謝燦輝說，只要是黨的機制就走完，黨沒有這樣講，他們也沒有接到這樣訊息，尊重黨決定，但每個人都要遵守遊戲規則，從頭到尾，黨中央沒有徵召的訊息。

(中國時報)