水利工程納非灌區 改制前做

2018年01月18日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

桃園市長鄭文燦表示，龍潭、平鎮、大溪區公所非水利灌區的水利工程，需在2020年水利會改制前就要進行。（甘嘉雯攝）

立法院凌晨三讀通過《農田水利會組織通則》修正案，農田水利會將於2020年10月改制，未來水權將統一，並將非灌區納入，桃園市長鄭文燦17日表示，將責成水務局、農業局及龍潭、平鎮、大溪區公所持續與市內2個水利會保持聯繫，並共同研議執行非灌區納入水利工程，且在水利會改制前就要進行。

用水預估須更精準

《農田水利會組織通則》修正案三讀通過後，水利會原訂今年5月進行改選，將延任2年4個月，並於2020年10月改制，屆時將有3000名工作人員轉任政府機關，並成立農村及農田水利署，市府和桃園、石門2個水利會的協調溝通仍將正常進行，各項業務不因改制而影響。

鄭文燦表示，水利會改制後，最重要的是水權統一，將來對農業灌溉用水預估須更加準確，目前平鎮、大溪部分地區及整個龍潭區在水利設施服務區外，對當地茶農、稻農並不公平，要將龍潭、大溪、平鎮等非灌區納入水利工程範圍，施作水利工程及區域排水，並提早作業，不能等改制後再進行。

他舉例，像是龍潭高低揚灌區就不在水利會灌區內，另有一部分的平鎮東勢及大溪番仔寮，屬於茶鄉，需要水利工程，且都已經都市化，需要排水工程，市府會與農委會等單位，盡快確定高低揚工程。

非灌區不該成孤兒

鄭文燦表示，水對農業灌溉需要準確，而非灌區應納入，不該成為孤兒，三區要納入規畫，用委外方式做出來，高揚若能活化就做，而低揚若不能做，就進行區域排水，農業局也要考量這些非灌區變更為農業區，避免因為高度限制而無法灌溉。

(中國時報)