中捷首度全測試 年底試營運

2018年01月18日 04:10 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中捷運18列車每天進行各項實測作業，試車情形良好。（盧金足攝）

台中捷運電聯車16日首次從北屯機場G0站一路行駛至終點烏日高鐵站G17站，台中市交通局長王義川說，這是捷運電聯車首度抵達終點G17站，首航成功，捷運綠線全長16.71公里，共採購18列電聯車，單趟行車時間25分鐘，預計2018年底試運轉，台中正式成為捷運城市。

每站都停靠 抵達終點

捷運綠線目前工程進度突破75％，各項測試同步進行，新穎車廂16日開進烏日站，一度被民眾誤以為台鐵新型電聯車，但「位置好像不一樣」，終於認出是台中捷運的綠線電聯車，驚喜之餘，拍照在臉書分享，引發鐵道迷熱烈討論。

「更重要的是，測試車輛是台灣製造生產！」王義川說，從G0到G17每站都停靠，單趟25分鐘，最快時速60公里，16日測試花2個小時，沿站進行校對車門等作業。

台製電聯車 品質穩定

王義川表示，台中捷運將與台鐵、高鐵在新烏日共站，象徵台中正式邁入三鐵共構時代，台中捷運沿線高架軌道高10多公尺，約一般建築4、5層樓高，搭乘捷運不但舒適便捷，還可一路欣賞街景，除頭、尾2站為平面車站外，其他16車站均為高架車站。

18列電聯車包括日本原廠製造及台灣組裝各9列，全數到齊，經工作人員測試，已分不出哪台是日本還是台灣製，顯示生產品質一致，捷運綠線全線設置隔音牆，可阻隔沿線噪音。

台中市長林佳龍對捷運綠線提出擴大鐵道、捷運轉乘優惠，不排除將目前10公里免費公車擴增至20公里，讓便捷大眾交通運輸成為力抗空汙的妙藥。

(中國時報)