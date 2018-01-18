宣傳不夠 嘉義好玩現在才知道

香港及澳門旅行業踩線團參觀阿里山森鐵北門驛。（廖素慧攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導
嘉義市長涂醒哲（左三）歡迎澳門旅行社業者來嘉義市踩線。（廖素慧攝）

香港、澳門旅行社踩線團17日到嘉義踩線，搭阿里山小火車到奮起湖飽覽國際聞名的森鐵沿線風光，並大啖嘉義火雞肉飯及道地小吃美食，澳門業者許春羽說，嘉義好玩、好買，可惜宣傳不夠，現在才知道。

嘉義市政府開拓港澳觀光市場，邀請港澳旅行業踩線，共有10名業者自15日至18日參觀台南、嘉義知名景點，此次踩線團自台南機場入境，遊程集中在嘉義各景點，夜宿嘉義市，16日晚上市長涂醒哲與踩線團、嘉義在地觀光旅宿業者餐敘。

來台數次 都跑北高

涂醒哲表示，市府為觀光產業建立交流平台，促進國內外觀光旅遊業者溝通、了解彼此的需求，以振興觀光產業榮景，國外旅行團常跑北、高，其實要深入體驗道地台灣味，還是南部，尤其嘉義市保留許多老建築、傳統小吃好味道。

澳門旅行業者許春羽說，16日搭阿里山小火車到奮起湖，見識森鐵沿線的林木之美，享受森林浴，且採買高山茶、山葵、薑糖、金桔乾等當地土產，物美價廉，接下來逛嘉義市的夜市、吃小吃，好玩、好買又好吃，以前來台灣數次都跑台北、高雄，現在才知道嘉義之美，建議嘉義應加強宣傳。

嘉南一遊 感受不同

許春羽說，澳門消費高，又因地理條件影響本身的物產有限，到台灣大都會旅遊景觀與港澳相似，都是都會時尚感，此次到嘉義踩線有截然不同體驗。

踩線團15日起在台南北門欣賞鹽田夕陽、黑腹燕鷗候鳥自然生態後，轉進嘉義市欣賞蘭潭音樂噴泉夜景，17日參觀嘉義文創園區、愛木村、檜意森活村、KANO園區等景點，體驗嘉義林業文化及棒球歷史。

(中國時報)

中捷首度全測試 年底試營運 台東遊客逆勢成長 歷年新高

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。