台東遊客逆勢成長 歷年新高

2018年01月18日 04:10 中國時報 莊哲權 ／台東報導 ／台東報導

全台觀光景點遊客「雪崩」，但是根據台東縣政府統計，2017年遊客人數770萬人次，較2016年成長4.69％，遊旅人次創歷年新高，其中7月首次突破100萬人次；而成長幅度最高月為10月，較去年同期成長高達46.89％，在一片不景氣中逆勢成長。

較2016年成長4.69％

台東縣政府交通及觀光發展處長江慧卿表示，2017年全年遊客人次計770萬4981人次，較2016年同期同景點人次成長4.69％，創歷年來新高。其中，7月108萬1570人次，單月首次突破100萬人次，最受歡迎景點前3名是伯朗大道、鹿野高台、三仙台風景區。

江慧卿分析主要原因為去年熱球氣嘉年華，引進許多吸睛的造型球，同時也以「移地光雕」，將熱氣球與台東熱門景點相結合，另一方面，又與全聯、統一等企業共同行銷，加上颱風少，氣候相對穩定吸引，帶動暑假整體遊客數提升。

國慶煙火加持 淡季不淡

另外，去年國慶煙火首度在台東舉行，以及與住宿業者合作推出淡季旅宿行銷計畫，讓原本為觀光淡季的10月人次，比2016年增加18萬人次；11月底長達12天的世界長板衝浪總冠軍賽，也吸引不少人潮，成功擺脫觀光淡季的窘況。

她說，在全國觀光景氣大幅下滑之際，台東觀光旅遊人次逆勢成長，令人雀躍。

至於陸客部分，去年陸客團客68萬人次，較2016年減少37.50％。江慧卿說，這樣的數字，對台東飯店業者而言，去年確實是辛苦的1年，期待專做陸客的飯店開始經營多樣的客源，縣府會更努力把客人帶進來，也希望他們盡量把客人帶進自己的飯店，降低經營上的衝擊。

(中國時報)