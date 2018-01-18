遷中繼點 自治會憂心被東門取代

2018年01月18日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

台北市政府將啟動延宕多年的東門、南門市場改建案，向中央租借華光社區「特二」基地，作為傳統市場中繼點，不過卻引發攤商反彈，質疑市府未先溝通就宣布，市長柯文哲還嗆「錯過這次要等一輩子」；南門市場自治會長王銓國17日鬆口願配合，但仍擔心搬遷後動線不佳導致客源流失，盼市府做好配套。

南門市場鄰近捷運中正紀念堂站，2011年被鑑定為海砂屋，預計配合捷運萬大線興建改建。王銓國表示，原先中繼地選在特四、特五預定地，但周邊沒商機，多數攤商反對，後來市府找到特二，確實比特四、特五好很多。

王銓國強調，市場要改建的原因是因為捷運萬大線開通，會在原地與捷運車站共構重建，為了不阻礙工程，會協調配合期程，確定南門市場明年遷入中繼市場，預計2022年回到原址新市場。

不過市府傾向東門、南門市場整合後，遷入中繼市場，王銓國說，南門市場以外省菜居多，不管到哪也會維持特色，但攤商所販售商品有重疊性，確實是隱憂，「很擔心南門被東門市場吃掉。」

此外，王銓國擔心，遷入中繼地後，動線不好恐導致客源流失，盼市府能做好配置，例如有接駁車等，「只要讓原有消費者找得到我們，我們可以生存下去，在傳統市場界保持第一名。」

至於與東門市場同時遷入，王銓國說，南門市場改建準備已久，據他了解東門市場預算以及攤商協調的進度都仍未完成，「八字都沒一撇」。他對此也向市長喊話，希望確保南門市場能如期在2022年搬回原址繼續營運。

(中國時報)